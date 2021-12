LG UltraGear: Dieses krasse Gaming-Notebook kommt 2022 Corinna Oettinger 4 Minuten

Das LG UltraGear ist das erste Gaming-Notebook, das LG im nächsten Jahr auf den Markt bringen will. Nicht nur steckt hinter dem Gehäuse einiges an Leistung, das Notebook hat außerdem schon jetzt einen CES 2022 Innovation Award gewonnen. Hier erfährst du, was dahintersteckt.