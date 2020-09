Früher gehörte das Tragen von Atemschutzmasken im öffentlichen Raum größtenteils nur in asiatischen Ländern zum Alltag. Seit Beginn der Corona-Krise hat sich dies jedoch gewandelt. Heute sind Schutzmasken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland Pflicht, doch während sich einige damit anstandslos arrangieren, versuchen andere alles, um diese Regelung auszuhebeln. Eines der weit verbreiteten Argumente ist, dass die Atemschutzmasken Nutzer beim Atmen behindern. Inwiefern dieses Argument sinnig und auf alle im Handel erhältlichen Masken anwendbar ist, ist fraglich. Doch unabhängig davon ist das Argument vorhanden und gern genutzt – so war es zumindest bisher. Denn der südkoreanische Hersteller LG hat auf der Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin eine technische Lösung vorgestellt, die dieses Argument nichtig machen soll.

LG PuriCare – Die elektronische Atemschutzmaske

Der grundsätzliche Aufbau der High-Tech-Schutzmaske ist ziemlich simpel. Ein 820-mAh-Akku, zwei Lüfter und ebenso viele H13 HEPA-Filter, die sowohl drinnen als auch draußen für frische Atemluft sorgen sollen. Noch interessanter als die technischen Grundparameter ist die eigentliche Funktionsweise. So soll ein spezieller Sensor den Zyklus und das Volumen des Atems messen und die Geschwindigkeit der Lüfter entsprechend anpassen. LG PuriCare solle Nutzer beim Atmen unterstützen, so I.P. Park, Technischer Direktor von LG: „Es gibt also, keine echten Ausreden mehr, um deine Maske nicht zu tragen.“

Ganz so einfach ist die Sache dann allerdings doch wieder nicht, denn die High-Tech-Maske ist noch nicht auf dem Markt – obgleich der Marktstart in Kürze „in ausgewählten Märkten“ erfolgen soll. Auch der Preis ist noch nicht bekannt, und dieser dürfte durchaus hoch ausfallen. Unter anderem, weil im Lieferumfang neben der Atemschutzmaske auch eine spezielle Ladehülle enthalten ist. Diese bietet neben einer Ladefunktion auch eine UV-LED, die Keime an der LG PuriCare beseitigen soll. Zudem müssen die Filter früher oder später gewechselt werden – was natürlich ebenfalls einige Euro kostet. Wann der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist, verrät eine dazugehörige App, die sowohl für Googles Android als auch für Apples iOS verfügbar ist.

LG PuriCare Quelle: LG LG PuriCare Quelle: LG

Und noch ein weiterer Punkt sollte vor dem Kauf beachtet werden: Anders als Stoffmasken ist die Atemschutzmaske von LG akkubetrieben und hat somit eine gewisse Betriebslaufzeit. Diese hängt gänzlich von der Nutzung ab. Solltest du langsam atmen, beispielsweise weil du einfach nur in der Sonne herumliegst, reicht die Kapazität für bis zu acht Stunden. Im Leistungsmodus sinkt die Laufzeit dagegen auf lediglich zwei Stunden. Und auch die Umgebungstemperatur sowie weitere externe Faktoren spielen dabei eine Rolle. Die genannten Werte gelten nur bei einer Lufttemperatur von 25 Grad Celsius.

Unterm Strich klingt die Atemschutzmaske LG PuriCare nach einer guten Idee. Ob die Umsetzung der Idee gerecht wird, muss sich jedoch noch zeigen.