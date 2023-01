LG CordZero: Dieses Extra macht den Staubsauger besonders

Die Welt der Reinigungsgeräte entwickelt sich stetig weiter. Neue Geräte setzen dabei stets auf moderne Technologien, sodass sie Arbeitsschritte kombinieren, die du früher mühsam separat erledigen musstest. Der LG CordZero folgt diesem Trend und kombiniert neben Saugen und Wischen gleichzeitig die Dampfreinigung in einem einzelnen Gerät.

LG CordZero: Kraftvoller Saugwischer und Dampfreiniger in einem

Der neue akkubetriebene Handstaubsauger von LG konnte sich auf der CES 2023 bereits einen Innovation-Award sichern. Auf den ersten Blick erinnert der LG CordZero an viele kabellose Saugwischer. Er besitzt eine Ladestation, den All-In-One-Tower, mit der er bequem verstaut und aufgeladen werden kann. Auch für das Zubehör des Geräts ist innerhalb der Station ausreichend Raum, sodass unter anderem die austauschbaren Staubbeutel stets griffbereit sind.

LG hat dazu ein besonders hygienisches Staubbehälter-Entleerungssystem direkt in den All-in-One-Tower integriert. Es handelt es sich um die gleiche Ausführung einer Lade- und Aufbewahrungsstation, wie du sie bereits in Deutschland erwerben kannst. Dank eines intuitiven Displays hast du stets Zugriff auf Statusaktualisierungen deines Akkustaubsaugers in Echtzeit.

Dampfreinigung für hartnäckige Rückstände

Die Dampfreinigungseinheit namens Steam Power Mop kannst du auf Wunsch abnehmen. Ihre Mopp Pads werden mithilfe des Dampfwischens auf eine Temperatur von ungefähr 60 Grad Celsius erhitzt, wodurch Flecken leichter von Fußböden entfernt werden können als bei klassischen Nasswisch-Lösungen. Das gilt vor allem für eingetrocknete Flecken wie etwa Schokolade, die ein Nassmopp nur mühsam vom Boden entfernt. Zusätzlich verfügt der Steam Power Mop über zwei Sensoren, die einer Überhitzungsgefahr des Dampfgenerators im Aufsatz entgegenwirken.

LG CordZero mit Steam Power Mop im Einsatz

Ergänzt werden sie durch ein automatisches Wasserversorgungssystem, das die Mopp Pads während des Wischvorgangs stets feucht hält. Wie viele Dampfreiniger besitzt der LG CordZero Sicherheitsmechanismen, um Verletzungsgefahren zu reduzieren. So schaltet sich die Dampfzufuhr sowohl aus, wenn du die Düse vom Boden anhebst oder wenn du das Gerät etwa 20 Sekunden lang nicht bewegst. Die Rotation des Mopp Pads unterbricht der kabellose Handstaubsauger nach knapp einer Minute Inaktivität.

Für die notwendige Saugleistung des Modells sorgt die Axial Turbo Cyclone®-Technologie von LG, die Staub und Schmutz vor dem Wischvorgang effektiv von Oberflächen entfernt. Dadurch laufen Anwender im Reinigungsprozess nicht Gefahr, den Schmutz an einer Stelle lediglich mit dem Reiniger zu verschmieren, anstatt sie vom Boden zu lösen. Wann der neue kabellose Handstaubsauger in Deutschland erscheint und wie der Einführungspreis ausfällt, ist bisher nicht bekannt.