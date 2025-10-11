Letzte Chance! Jetzt 7 Pro-Apps kostenlos sichern

Sowohl Googles Play Store als auch Apples App Store umfassen unzählige Apps, von denen einige kostenlos, andere jedoch kostenpflichtig angeboten werden. Das ist kein allzu großes Geheimnis. Was viele jedoch nicht wissen oder nicht beachten: Oftmals lassen sich auch kostenpflichtige Vollversionen im Rahmen eines Angebots ohne Bezahlung herunterladen. Wir haben einige besonders interessante Gratis-Apps für dich herausgesucht.

Diese Pro-Apps sind aktuell kostenlos (Android)

Einheitenumwandler ( 0,79 Euro ) – Einheiten umwandeln geht heutzutage ganz einfach. Denn Sprachmodelle wie ChatGPT liefern schnell eine Lösung. Bloß ist diese nicht immer korrekt. Dagegen kann diese App zwar nicht viel mehr als Einheiten umrechnen, dafür sind die Ergebnisse belastbar. (4,6 Sterne, 3.730 Bewertungen)

Garage Ringtones Pro ( 2,89 Euro ) – Mit dieser App lassen sich eigene Klingeltöne erstellen oder aus Videos ausbauen. Ferner bietet die Anwendung über 10.000 eigene Klingeltöne zum Ausprobieren und Nutzen. Und wer den Melodien einen eigenen Schliff verpassen möchte, ist mit dieser App ebenfalls gut beraten. (4,1 Sterne, 422 Bewertungen)

Age Calculator Pro ( 0,79 Euro ) – Wirklich nützlich ist diese App nicht. Und dennoch: Mit ein paar Freunden kann sie für eine große Menge an Spaß sorgen. Denn sie berechnet, wie alt man ist. Inklusive Jahre, Monate, Tage, Wochen, Stunden, Minuten und sogar Sekunden. (4,7 Sterne, 1.270 Bewertungen)

Cube cube ( 0,19 Euro ) – Bei dieser App handelt es sich um ein minimalistisches Puzzle-Spiel mit – wer hätte das gedacht – Würfeln. Besonders ist jedoch, dass das Spiel zeitgleich das Gedächtnis trainieren soll. Denn Spieler müssen sich merken, wie die Würfel angeordnet waren. (keine Bewertungen)

Diese Premium-Apps sind zurzeit gratis (iOS)

Lego Duplo Doctor ( 4,99 Euro ) – Diese App richtet sich an Kinder. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Arztes und pflegt sowie verarztet verletzte Figürchen. Erwähnenswert ist allerdings: Die Welt wurde von Lego und Duplo lediglich inspiriert. (4,3 Sterne, 54 Bewertungen)

Paintiles ( 1,99 Euro ) – Zu Beginn wirkt dieses farbenfrohe Puzzle-Spiel etwas zu leicht. Man bekommt drei Farben, mit denen man Fliesen bestreichen soll. Doch die Mechaniken entwickeln sich schnell weiter. Sich auflösender Boden, Regenbogenfliesen und sogar Bomben. Jede dieser Mechaniken ändert das Spielprinzip und zwingt den Spieler, umzudenken und andere Strategien auszuprobieren. (4,3 Sterne, 8 Bewertungen)

Déjà Vu Photos ( 1,99 Euro ) – Mit dieser App lässt sich das Smartphone in eine Zeitmaschine verwandeln. Denn das Tool umfasst unzählige alte Fotos aus Archiven. Damit und mithilfe der iPhone-Kamera sowie –GPS erstellt es eine Augmented-Reality-Erfahrung, bei der sich die alten Bilder unmittelbar mit der aktuellen Realität vergleichen lassen. Eine optische Reise in die Vergangenheit, sozusagen. (keine Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf musst du achten

Alle oben aufgeführten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Anfertigung des Artikels kostenfrei verfügbar. Leider geben die Entwickler nur selten an, wie lange das Angebot anhält. Falls dir eine App gefällt, solltest du diese daher zeitnah herunterladen.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich jedoch, sich die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genauer anzusehen. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

In der Regel finden sich In-App-Käufe und Werbung eher bei kostenlosen Anwendungen, doch auch Vollversionen bleiben oftmals nicht verschont – unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig heruntergeladen wurden. Das ist vorwiegend dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. In solchen und ähnlichen Fällen kann eine der folgenden Kindersicherungen helfen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese etwa weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du Apps nur die Berechtigungen gewährst, die diese zum Funktionieren benötigen. Ein Wecker benötigt in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht zu interessieren braucht.