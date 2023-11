Letzte Chance für immer? Diesen Thermomix gibt’s nur noch heute

Im Rahmen der sogenannten „Black Days“ hat Vorwerk etwas in petto, das es nicht oft gibt und gab. Den Thermomix, die aktuelle Version TM6, kannst du dir noch bis heute, 30.11., abends in der Limited-Black-Edition sichern. Die edle Ausführung der Küchenmaschine gab es bislang nur einmal kurzzeitig im Sortiment. Jetzt gab es sie ein zweites Mal.

Thermomix Black Edition ohne Rabatt – darum ist das trotzdem ein Deal

Vorneweg: Die Black Edition gibt es zum gleichen Preis wie die reguläre weiße Variante des TM6. Der Thermomix kostet also 1.399 Euro. Kaufen kannst du ihn einfach online, aber auch über die Thermomix Repräsentantinnen und Repräsentanten oder bei einer Thermomix -Kochshow. Nun kommt noch ein Ding hinzu, das den Kauf jetzt für viele interessant macht. Ganz offen kündigt Vorwerk an, den Preis für den Thermomix ab dem 8.1.2024 um 100 Euro auf 1.499 Euro zu erhöhen. Zumindest für die limitierte Black Edition ist heute dann die vermutlich letzte Chance, den Thermomix noch zum alten Preis zu bekommen. Danach gibt es ihn wieder nur in Weiß. Im Januar dann eben teurer.

Die Information über die Preisanpassung gibt es nur auf der Seite der weißen Version. Der Preis gilt aber auch für die schwarze Edition.

Laut Vorwerk geht der Verkauf der schwarzen Variante nur mit einer begrenzten Stückzahl im Lager über die Bühne. Auch kurz vor Ende der Aktion ist er aber noch nicht ausverkauft.

Akzent in Schwarz – passt zu dunklen Küchen und Edelstahl-Elementen

Alles, was beim normalen Thermomix weiß ist, ist bei der neuen Version in edlem, glänzendem Schwarz gehalten. Dabei geht’s vor allem um die Farbgebung der Thermomix-Station. Der Behälter bleibt im klassischen matten Edelstahl.

Optisch passt der Thermomix TM6 „Black Edition“ damit insbesondere in dunkle Küchenzeilen, macht sich gut im Kontrast zu Holz(-optik) oder auch zu Klavierlack-Fronten. Insgesamt eine edle Erscheinung.

Das kann der Thermomix TM6

Wer beim Thermomix an einen Mixer mit Hitzefunktion denkt, liegt krachend daneben. Mit dem TM6 kannst du neben Mixen und Garen außerdem Sous-vide-Garen, Fermentieren, Andicken und sogar Kartoffeln schälen mit der „Peeler“-Funktion. Dazu kommen diverse klassische und überraschende Modi und Kochfunktionen, wie Karamellisieren, Dampfgaren, Emulgieren, Kneten, Kochen, Mahlen, kontrolliertes Erhitzen, Reis kochen, Mixen, Rühren, Schlagen, Erwärmen, Eier kochen, Vermischen, Wiegen und Zerkleinern.

Wenn du dir den TM6 in der Black Eiditon holst, sind neben dem Gerät selbst noch das Basis-Kochbuch „Einfach. Selbst. Gemacht“ dabei sowie 6 Monate Zugriff auf das Thermomix Rezepte-Portal Cookido.

→ Hier gelangst du direkt zum Angebot (endet am 30.11.)

