Letzte Chance: Diesen Film wird Amazon nicht mehr zeigen

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Schwarzenegger & Stallone brechen aus

Die 80er-, 90er- und 2000er-Jahre brachten zahlreiche weltberühmte Actionhelden hervor. Wie etwa Bruce Willis (Stirb langsam), Wesley Snipes (Blade) oder Jean-Claude Van Damme (Universal Soldier). Doch an der Spitze des Actionhelden-Rankings stehen ohne jeglichen Zweifel Sylvester Stallone (Rocky, Rambo) und Arnold Schwarzenegger (Terminator, Predator). Umso spannender ist es, wenn beide gemeinsam vor der Kamera stehen. Nicht als Cameo, sondern in den Hauptrollen – wie es im 2013 erschienenen Blockbuster „Escape Plan“ der Fall ist.

Inhaltlich dreht sich „Escape Plan“ um den Sicherheitsexperten Ray Breslin (Sylvester Stallone). Dieser hat sich auf das Erkennen von Sicherheitslücken in Gefängnissen spezialisiert, die für Ausbrüche verwendet werden könnten. Zumindest, bis er verraten und als Terrorist in ein ausbruchssicheres Hochrisikogefängnis gesteckt wird. Dort freundet er sich mit einem Mitgefangenen, Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) an. Und die beiden schmieden einen gewagten Plan.

Auch abseits der beiden Action-Ikonen bietet der Blockbuster einen hochkarätigen Cast. Dazu zählen etwa James Caviezel (Person of Interest), Sam Neill (Jurassic Park) sowie der US-Rapper 50 Cent. Und wer auf den Geschmack kommt, hat mit „Escape Plan 2: Hades“ (2018) und „Escape Plan 3: The Extractors“ (2019) direkt zwei Fortsetzungen parat. Diesmal jedoch ohne Schwarzenegger und mit deutlich schwächeren IMDb-Bewertungen von 3,9 und 4,4 gegenüber den ursprünglichen 6,7 Sternen.

Wer sich den 115 Minuten langen Streifen ohne zusätzliche Kosten auf Amazon Prime Video anschauen möchte, hat dafür lediglich drei Tage Zeit. Anschließend lässt sich „Escape Plan“ nur noch über den Filmtastic-Channel streamen.

