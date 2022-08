Letzte Chance: Diese Marvel-Filme verschwinden jetzt bei Amazon

Erst Ende Juli hat Disney auf der Comicon in San Diego eine ganze Reihe neuer Marvel–Filme angekündigt. Unter anderem ebnete Kevin Feige, Leiter der Marvel-Studios, den Weg, für die MCU-Phase 6. Er ordnet die kommenden Titel zudem der „Multiverse Saga“ zu, die offiziell mit dem aktuellen „Doctor Strange“-Film eingeführt wurde. Wer bei den neuen Avanger-Filmen „The Kang Dynasty“ und „Secret Wars“ Regie führen könnte, steht derzeit noch in den Sternen. Joe und Anthony Russo sind aktuell heiß gehandelte Kandidaten für den Posten.

Fantastic Four verschwindet bei Amazon Prime Video

Neben den Avengers-Filmen kündigte Disney im Rahmen der Messe weitere Projekte an. Darunter befindet sich auch „Fantastic Four“ für 2024. Und hier werden Marvel-Fans hellhörig, denn die bisherigen Filme sind oft unter ferner liefen gelaufen.

Dass die Filme eher für Hardcore-Fans zu empfehlen sind, zeigen einige scharfe Kommentare zu den Filmen. Kritiker ordnen sie eher als flaches Actionkino ein, was sich auch in den Kassen bemerkbar machte. Wer jedoch alle Marvel-Filme zumindest einmal gesehen haben will, der sollte schnell sein. Denn gleich drei Fantastic-Four-Filme verschwinden jetzt bei Amazons Streaming-Dienst wohl in Richtung Disney+.

Zweimal starbesetzt und ein Reboot

Der am besten bewertete Fantastic-Four-Film der drei ist Fantastic Four – Rise of the Silver Surfer aus dem Jahr 2007. Er ist der Nachfolger des Fantastic-Four-Streifens aus dem Jahr 2005. Beiden gemein ist der eigentlich vielversprechende Cast rund um Ioan Gruffudd, Jessica Alba und Chris Evans. Beide Filme kannst du dir bei Amazon noch fünf Tage lang ohne Zusatzkosten ansehen, bevor sie endgültig aus dem Portfolio fliegen.

Der dritte Streifen kommt aus dem Jahr 2015 und kam mit einem komplett anderen Ansatz in die Kinos. Der Reboot kommt mir einem neuen Cast rund um Kate Mara, Miles Teller, Jamie Bell daher, die jüngere Protagonisten darstellen. Dazu wird die Story anders erzählt: Die vier zukünftigen Helden bekommen ihre Fähigkeiten nicht durch eine Reise ins All, sondern in eine andere Dimension.