Gestern schon haben wir den Leserwahl-Gewinner der Kategorie Festnetz-Anbieter enthüllt. Jetzt wird es flexibler, nach dem Festnetz geht es jetzt um den Mobilfunk. Um den Thron des besten Mobilfunkanbieters stritten sich die Telekom, Vodafone, O2 und auch Anbieter wie mobilcom-debitel, Congstar oder 1&1. Jetzt steht der Sieger fest.

Der beste Mobilfunk-Anbieter

Was, schon wieder? Ja, der Gewinner ist die Telekom. Schon den Festnetz-Preis gewann der Bonner Konzern. Mit ihrem Mobilfunknetz haben wohl die meisten von euch gute Erfahrungen gemacht; stolze 22 Prozent der Stimmen landeten am Ende bei Magenta. Mehr als jeder fünfte Teilnehmer findet die Telekom also am besten. Überraschend ist das nicht: Die Telekom bietet laut zahlreicher Tests das beste Netz, landet auch beim Service weit vorne und zeigt sich beim 5G-Ausbau zukunftsgewandt.

Du möchtest den Leserwahl-Sieger selbst testen?

Die Konkurrenz ist ausgewogen

Eure Stimmen haben gezeigt; alle zur Auswahl stehenden Mobilfunk-Anbieter sind beliebt: Kein einziger Kandidat hat weniger als 10 Prozent eurer Stimmen erhalten.

Zweiter wird Vodafone, den dritten, vierten und fünften Platz teilen sich O2, 1&1 und Congstar mit jeweils rund 13 Prozent eurer Stimmen. Danach folgen noch Aldi Talk mit 12 Prozent sowie mobilcom-debitel mit etwas mehr als 10 Prozent.

Eine Übersicht der Verteilung eurer Stimmen:

Telekom – 22,09 Prozent

Vodafone – 16,05 Prozent

1&1 – 13,63 Prozent

O2 – 13,25 Prozent

Congstar – 12,59 Prozent

Aldi Talk – 12,05 Prozent

mobilcom-debitel – 10,35 Prozent

Die Aufteilung ist klar: Gewinner sind die Netzbetreiber – und die, die es werden wollen, wie wir am Beispiel von 1&1 sehen.

In den nächsten Tagen und Wochen zeigen wir euch die weiteren Ergebnisse unserer Leserwahl 2020. Es gibt sowohl Überraschungen als auch deutliche (Favoriten-)Siege und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern.

Einige Leserwahl-Sieger haben wir schon verkündet, die ausstehenden Gewinner verkünden wir in den kommenden Tagen. Auf dieser Seite findest du alle Sieger-Artikel samt kompletter Ranglisten und Einschätzungen.

Die glücklichen Gewinner des Leserwahl-Gewinnspiels haben wir per E-Mail verständigt – schau also auch mal in deinem Spam-Ordner nach.

