Es startete als Kopf-an-Kopf-Rennen und brachte am Ende einen klaren Gewinner hervor. Im Smart-Home-Stechen duellierten sich unter anderem Bosch Smart Home, Philips Hue, Magenta Smart Home und Systeme von Ikea (Trådfri), Innogy oder tado miteinander. Jetzt steht der Sieger der Smart-Home-Krone fest.

Das ist das beste Smart-Home-System

Der Smart-Home-Sieger unserer Leserwahl ist … Philips Hue! Die smarten Leuchten der Firma Signify, die das Label mit Philips-Expertise führt, konnten euch am meisten begeistern. Rund jeder vierte Teilnehmer an unserer Leserwahl (25,23 Prozent) stimmte für das Beleuchtungssystem, das Wohnzimmer, Gärten und Co. seit einigen Jahren in atmosphärisches und teils buntes Licht taucht.

Du willst den Sieger selbst bei dir zu Hause ausprobieren?

Philips Hue gewinnt: Hier landet die Smart-Home-Konkurrenz

Auf der Zielgeraden fuhr Philips Hue einen ungefährdeten Sieg ein, während die Zwischenergebnisse zu Beginn der Leserwahl Bosch Smart Home noch vorne sahen. Das Bosch-System – unter anderem mit Komplettsteuerungen für Raumklima oder Sicherheitsfunktionen – landet am Ende auf dem dritten Platz (18,02 Prozent). Der zweite Rang geht nach Bonn: Die Telekom rutscht mit 18,87 Prozent noch knapp an Bosch vorbei.

Die komplette Rangliste zum Nachlesen:

Philips Hue – 25,23 Prozent Magenta Smart Home – 18,87 Prozent Bosch Smart Home – 18,02 Prozent Innogy – 10,53 Prozent Homematic IP – 9,65 Prozent Ikea Trådfri – 9,58 Prozent Tado – 8,14 Prozent

In den nächsten Tagen und Wochen zeigen wir euch die weiteren Ergebnisse unserer Leserwahl 2020. Es gibt sowohl Überraschungen als auch deutliche (Favoriten-)Siege und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern.

Welches Produkt in der Kategorie „Bestes Smartphone“ gewonnen hat, zeigt dir dieser Artikel. Und hier erfährst du, welcher der beste Sharing-Anbieter für E-Scooter und (E-)Bikes geworden ist.

Die glücklichen Gewinner des Leserwahl-Gewinnspiels haben wir per E-Mail verständigt – schau also auch mal in deinem Spam-Ordner nach.

