Ab auf die Kurzstrecke: Wir haben in unserer Leserwahl gefragt, welches der beste Sharing-Dienst für kurze Strecken ist. Über der Fragestellung steht die Kardinalfrage: E-Scooter mit Coolness-Faktor und Akkubetrieb oder doch der ehrliche Drahtesel, den es mittlerweile längst zur unkomplizierten Leihe in vielen unserer Städte gibt.

Das ist der beliebteste Sharing-Dienst

Der beliebteste Anbieter für – so die Fachsprache – Micro-Mobility-Sharing-Dienste oder eingedeutscht „Anbieter von Mikromobilität“ ist … Der E-Scooter-Sharing Dienst „Tier“. Die Pioniere brachten ihre grün-schwarzen Scooter schon mit als Erstes in deutsche Innenstädte. Einfach per Smartphone-App bedienbar und mit transparentem Zahlungsmodell versehen, hat Tier sich schnell einen Namen gemacht und in zahlreichen Städten etabliert. Dabei ging es bei der Abstimmung zum besten Sharing-Dienst für E-Scooter, Fahrräder und Co. sehr eng zu. Tier siegte am Ende hauchzart vor der Konkurrenz.

Wo landen Nextbike, Lime und Co?

Tier verweist den Fahrrad-Sharing-Dienst der Deutschen Bahn, DB Call-a-Bike, auf den zweiten Platz. Der Vorsprung hätte knapper kaum ausfallen können. Mit 19,64 Prozent krönt sich Tier zum beliebtesten Anbieter und Call-a-Bike liegt mit 19,34 Prozent in absoluter Schlagdistanz. Den dritten Platz auf dem Treppchen sichert sich der verbreitete Fahrrad-Anbieter Nextbike (18,86 Prozent), der häufig mit lokalen Verkehrsunternehmen zusammenarbeitet. Heißt: Auch, wenn ein E-Scooter-Anbieter vorne liegt, die Fahrrad-Anbieter sind in der Summe stärker.

Die komplette Rangliste zum Nachlesen:

Tier – 19,64 Prozent DB Call-a-Bike – 19,34 Prozent Nextbike – 18,64 Prozent Lime – 16,52 Prozent JUMP by Uber – 13,73 Prozent Bird/Circ – 11,91 Prozent

Übrigens: Die Scooter des Leserwahl-Siegers Tier kannst du dir nicht nur in vielen Städten ausleihen, sondern auch selbst kaufen. Über die Plattform myTier verkauft der Anbieter die robusten Elektroroller aus dem Gebraucht-Bestand neu aufbereitet, im Fachjargon „refurbished“.

Um Tier als Sharing-Dienst zu nutzen, musst du einfach die passende App installieren, dich dort samt Zahlungsmöglichkeit registrieren, anmelden – und schon geht’s los.

In den nächsten Tagen und Wochen zeigen wir euch die weiteren Ergebnisse unserer Leserwahl 2020. Eins vorneweg: Es gibt sowohl Überraschungen als auch deutliche (Favoriten-)Siege und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern.

Die glücklichen Gewinner des Leserwahl-Gewinnspiels haben wir per E-Mail verständigt – schau also auch mal in deinem Spam-Ordner nach.

