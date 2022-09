Lenovo Chromebook, ThinkBook und Co: Neuheiten zur IFA 2022

Lenovo Chromebook, ThinkBook und Co: Passend zur IFA 2022 hat Lenovo einige Produktneuheiten vorgestellt. Dazu zählt ein neues Chromebook, ein ThinkBook sowie mehrere Tabletmodelle. Auch eine kompakte PC-Lösung findet sich mit Lenovos ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise unter den vorgestellten Modellen.

Lenovo IdeaPad 5i Chromebook

Das Lenovo IdeaPad 5i Chromebook stellt das neuste Chromebook mit dem Chrome OS Betriebssystem von Lenovo dar. Es kann wahlweise mit einem Intel®Core™ i3-1215U oder einem Intel® Pentium® 8505 Prozessor erworben werden. Sowohl Konfigurationen mit 4 GB als auch 8 GB RAM sind verfügbar. Die interne Speicherkapazität wird sowohl mit SSD-Festplatten (256 GB oder 512 GB) als auch mit günstigerem eMMC (64 GB und 128 GB) angeboten. Als Display-Optionen kannst du zwischen zwei Konfigurationen wählen. Zum einen ein 16-Zoll-Display mit einer 2,5K-Auflösung, einer Bildrate von 120 Hz sowie einer Helligkeit von 350 Nits. Zum anderen ein 16-Zoll-Display mit einer Full-HD-Auflösung, einer Bildaktualisierungsrate von 60 Hz sowie einer Helligkeit von 300 Nits. Laut Herstellerangaben verfügt es über einen leistungsstarken Akku, der bis zu 12 Stunden Nutzung verkraftet.

Sowohl der WLAN-Standard Wi-Fi 6E als auch Bluetooth 5.0 Combo werden von dem Modell unterstützt. Dazu bietet dir das Modell eine Vielzahl von Anschlüssen, zu denen ein microSD-Kartenslot, zwei USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschlüsse, zwei USB 3.2 Typ A-Anschlüsse, ein Audioanschluss sowie ein Kensington Nano Security Slot gehören. Dank dem Google Assistant steht dir bei auch ein Sprachassistent zur Verfügung. Das Lenovo IdeaPad 5i Chromebook wird Anfang 2023 erhältlich sein.

Chromebook, ThinkBook und Co.

Das neue Lenovo ThinkBook 16p der 3. Generation erscheint im September 2022 für 1.999 Euro. Du kannst mit einem AMD Ryzen 9 6000 H-Series Prozessor und bis zu 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher erwerben. Damit ist es hervorragend gerüstet, damit du auch unterwegs mit großen Dateien und komplexen Programmen arbeiten kannst. Es wird mit unterschiedlichen Display-Optionen angeboten. Zum einen mit einem 16-Zoll-IPS-Display mit einer 2,5K-Auflösung, einer Bildaktualisierungsrate von 165 Hz und einer Helligkeit von 500 Nits. Zum anderen mit einem 16-Zoll-IPS-Panel und einer 2,5K-Auflösung, einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz sowie einer Helligkeit von 400 Nits. Beide Varianten wurden vom TÜV als sicher für die Augen sowie blaulichtarm zertifiziert. Dazu unterstützen die Displays Dolby Vision. Der Laptop verfügt über zwei 2W Harman-Lautsprecher, die mit Dolby Atmos kompatibel sind.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

Beim internen Speicher unterstützt das ThinkBook duale SSD-Speicher. Beide SSD-Festplatten können dabei in einer Größe von bis zu 1 TB ausgewählt werden. Das ThinkBook 16p Gen3 verfügt somit über bis zu 2 TB Speicherplatz, die du füllen kannst. Der verbaute Akku des Modells besitzt eine Kapazität von 71 Wattstunden, damit du auch fernab der Steckdose länger daran arbeiten kannst. Dank der integrierten Schnelllade-Funktion kann das ThinkBook dabei bis zu 50 Prozent seines Akkus innerhalb von 30 Minuten nachladen. Ein kurzer Zwischenstopp im Zug mit einem Sitzplatz mit Steckdose kann hier bereits genügen. Für eine angenehme Nutzung hat Lenovo einige Funktionen in das ThinkBook integriert. Dazu zählen unter anderem eine Flip-to-Boot-Funktion, die das ThinkBook beim Aufklappen startet, moderne Verbindungsstandards wie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0 sowie ein Ambient Light Sensor. Das Intelligent Thermal System 5.0 sorgt für eine ideale Betriebstemperatur mit einem geringeren Geräuschpegel bei der Arbeit.

Lenovo Tab 11 Pro und Tab 11

Das neue Lenovo Tab 11 Pro Gen 2 erscheint in diesem September für einen Verkaufspreis von 499 Euro. Das Lenovo Tab 11 Gen 2 folgt Anfang 2023 mit einem Preis von 349 Euro nach. Beide Tablets werden mit Android 12 ausgeliefert und verfügen über viele vorinstallierte Apps wie beliebte Streamingdienste. Der interne Speicherplatz lässt sich auf Wunsch bei beiden durch SD-Karten erweitern. Die Modelle verfügen über Wi-Fi 6E, Wi-Fi 5 sowie Bluetooth 5.2 als drahtlose Verbindungsmöglichkeiten. Zusätzlich wurden verschiedene Sensoren integriert, zu denen unter anderem Ambient L-Sensor zählt, ein Gyroskop sowie E-Compass zählen.

Lenovo Tab 11 Gen2

Beim Lenovo Tab 11 setzt man auf einen MediaTek Helio G99 Octa-Core-Prozessor. Er verfügt über zwei A76-Kerne mit je 2,2 GHz und sechs A55-Kerne mit 2,0 GHz Leistung. Es verfügt über 11,5-Zoll-LCD-Display mit einer 2K-Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixel. Seine Bildaktualisierungsrate liegt bei 120 Hz, sodass sich das Tablet auch ideal für Mobilegames anbietet. Es wird in drei Konfigurationen von Arbeitsspeichern und internem Speicherplatz angeboten. Die erste Ausführung enthält 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher, die zweite 4 GB RAM mit 128 GB internem Speicher und die letzte 6 GB RAM zu 128 GB internem Speicherplatz. Seine Akkukapazität liegt bei 7.700 mAh, was laut Herstellerangaben für bis zu 10 Stunden Surfen und Online-Videostreaming genügen soll. Musikwiedergabe ist sogar mit bis zu 31 Stunden Akkulaufzeit möglich. Dazu verfügt es über zwei integrierte Kameras, eine Frontkamera mit 8 Megapixeln sowie eine Rückkamera mit 13 Megapixeln.

Lenovo Tab 11 Gen2

Lenovo Tab 11 Pro Gen2

Das Lenovo Tab 11 Pro der zweiten Generation wartet mit einem 11,2-Zoll-OLED-Display mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 auf. Es verfügt über eine 2,5K-Auflösung von 2.560 x 1.536 Pixeln und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz. Somit kann es ideal für Filme, Serien oder Videospiele genutzt werden. Es unterstützt dabei das HDR-Format HDR10+ für dynamische wiedergegebene lebensnahe Darstellungen. Für den passenden Sound zum kontraststarken Bild sorgen die vier integrierten JBL-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Unterstützung. Neben einer 13 Megapixel Rückkamera besitzt es eine 8 Megapixel Frontkamera.

Lenovo Tab 11 Pro Gen2

Als Prozessor wurde ein MediaTek Kompanio 1300T mit acht Prozessorkernen verbaut. Vier davon sind A78-Kerne mit 2,6 GHz, die restlichen vier stellen A55-Kerne mit 2,0 GHz dar. Ähnlich wie beim Lenovo Tab 11 sind auch beim Tab 11 Pro drei verschiedene Ausführungen an Arbeitsspeicher und internem Speicherplatz verfügbar. Du kannst daher zwischen 4 GB und 128 GB, 6 GB und 128 GB sowie 8 GB und 256 GB wählen. Die Akkukapazität des Tablets liegt bei 8.200 mAh, was laut Hersteller für bis zu 14 Stunden Videowiedergabe und bis zu 69 Stunden Musikwiedergabe genügen soll.

ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise – der schlanke Desktop-PC

Der ThinkCentre M60q Chromebox Enterprise stellt einen kompakten und flexiblen Desktop-PC dar, der sich für Cloud-Computing eignet. Er verfügt über integrierte Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12ten Generation und einem cloudbasierten Chrome OS Betriebssystem. Das ThinkCentre zielt dabei besonders auf Produktivität ab, weshalb sich das kompakte Design eignet, um mehrere Monitore an einem Arbeitsplatz anzuschließen. Das ThinkCenter kann dabei bis zu vier Displays bedienen. Dank der Kombination aus Lenovo ThinkShield und Googles Titan C Chip gilt das ThinkCentre als besonders sicher und eignet sich auch für sensible Firmendaten. Automatische Updates sorgen dafür, dass die Sicherheit der Daten auch dauerhaft gewährleistet bleibt. Zu der schmalen Chromebox wird verschiedenes Montagezubehör angeboten, sodass der Mini-PC an unterschiedlichsten Orten angebracht werden kann. Das ThinkCentre unterstützt dabei neuere drahtlose Verbindungsstandards wie Wi-Fi 6E sowie Bluetooth 5.0. Der schlanke Desktop-PC soll Anfang 2023 für einen Preis von 299 Euro erhältlich sein.