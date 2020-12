Lego Technic 2021: Das sind die neuen Sets - und schon mit Rabatt

Jedes Jahr im Dezember stellt Lego seine neuen Technic-Sets für das kommende Jahr vor. Nicht alle, aber den ersten Schwung, der Mitte des Jahres um weitere Sets im Bereich Lego Technic 2021 ergänzt wird. Offizieller Verkaufsstart ist in der Regel zwischen Weihnachten und Neujahr. Doch einige Händler nehmen schon im Dezember Vorbestellungen an. Und damit lauern schon die ersten Rabatte auf dich.

Lego Technic 2021 – Das sind die neuen Sets

Insgesamt acht neue Sets hat Lego vorgestellt und bedient damit fünf Preisbereiche. Die Dänen starten wieder mit den Doppel-Sets in der 10-Euro-Klasse. Zwei Pullbacks für 20 Euro, zwei 50-Euro-Sets mit Lizenz und ein Control+-Set für knapp 130 Euro sind dazu ebenfalls neu im Portfolio. Motorisiert und ferngesteuert ist diesmal nur das Top-Modell, Baustellen-, Landwirschafts- oder Zug-Fans gehen bei der ersten Welle an neuen Technic-Modellen 2021 leer aus. Dazu gibt es wieder ein 180-Euro-Modell für die Vitrine.

Es gibt also zum Leidwesen vieler Fans wieder keine Ergänzungen zu den bestehenden Sets aus den genannten Bereichen. Gerade Traktoren mit Anhängern oder Gerätschaften zum Ankoppeln, Laster, Kräne, Bagger und Co. sind nicht dabei. Das wird die Gebraucht- und Neupreise von Sets wie dem 42043 Mercedes Benz Arocs oder dem 42054 Claas Xerion weiter in die Höhe treiben.

Kompaktlader und Rennflugzeug – Lego Technic 10-Euro-Klasse

In der Einsteigerklasse für knapp 10 Euro hat Lego mit dem 42117 Rennflugzeug und dem 42116 Kompaktlader zwei solide kleine Sets auf die Beine gestellt. Beide verfügen über 154 beziehungsweise 140 Teile und ein B-Modell, also einer alternativen Aufbaumöglichkeit. Damit kannst du zweimal den Aufbauspaß erleben. In großen Modellen hat Lego diese Möglichkeit weitestgehend abgeschafft. Der Kompaktlader wird alternativ zu einem Hotrod und das Rennflugzeug zu einem Düsenflugzeug.

Lego Technic Pullbacks 2021: Monster Jam Grave Digger und Max-D

Lego hat die Pullbacks dieses Jahr kräftig aufgemöbelt. Mit dem 42104 Renntruck und dem 42103 Dragster Rennauto sind zwei tolle Sets für knapp 20 Euro herausgekommen. Was Teileanzahl und Preis angeht, stehen die beiden Neuen ihren Vorgängern in nichts nach. Die Auswahl ist 2021 jedoch eingeschränkt. Beide Sets sind Monster-Trucks. Der 42118 wird vom Monster Jam Grave Digger zu einem Buggy und der 42119 Monster Jam Max-D wird zu einem Quad. Bei den B-Modellen ist also doch etwas mehr Abwechslung drin. Beide Modelle verfügen über einen Rückziehmotor und verzichten auf eine Federung.

Lego Technic – 42122 Jeep Wrangler Rubicon

Die Mittelklasse ist 2021 von einem Geländewagen besetzt. Der mit Lizenz ausgestattete Jeep Wrangler kommt mit 665 Teilen zu dir und kostet theoretisch knapp 50 Euro. Rabatte wird es aber schon zum Start bei den ersten Händlern geben. Die Funktionen sind nicht gerade üppig. So fehlt der typische mitlaufende Motor, eine Federung oder ein Getriebe. Die Türen und die Motorhaube lasen sich öffnen. Dazu gibt es Pendelachsen und eine Hand-of-God-Steuerung. Eine Seilwinde an der Front und ein Ersatzrad sind weitere Ausstattungsmerkmale. Ein B-Modell fehlt jedoch.

Lego Technic Flaggschiff – Geländewagen 42124 Off-Road Buggy

Das Spitzenmodell in der Frühjahrswelle von Lego Technic 2021 ist der Off-Road-Buggy. Er besitzt erschreckend wenige Teile für die ausgerufenen knapp 130 Euro. Aus gerade einmal 374 Bausteinen baust du ein knapp 30 cm langes Modell zusammen. Das ist jedoch mit vier Federn und zwei Motoren ausgestattet, ferngesteuert und mit interessanten neuen Reifen versehen. Du steuerst den Buggy mittels Control+, benötigst also immer ein Smartphone oder Tablet zum Bespielen. Ein B-Modell fehlt hier wie schon beim Jeep Wrangler Rubicon.

42125 Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ – Das Display-Flaggschiff

Nicht motorisiert und auch nicht direkt zum Spielen gedacht: Das Lizenz-Modell Ferrari 488 GTE „AF Corse #51“ mit der Nummer 42125 spielt bei den Teilen in einer ganz anderen Liga als die anderen Technic-Modelle für 2021. Es besteht aus 1.677 Teilen und soll knapp 180 Euro kosten. Die Altersempfehlung von 18 Jahren von Lego zeigt, dass es sich hier nicht um ein Modell handelt, dass klassisch zum Bespielen gedacht ist. Es soll in die Vitrine und dort angeschaut werden.

Noch nicht bei Lego gelistet: 42123 McLaren Senna GTR

Ein weiteres Modell, das aber noch nicht im Lego-Shop gelistet ist und zu denen die Informationslage noch etwas dürftig ist, ist der McLaren Senna GTR. Das Auto spielt in der Klasse der 42093 Chevrolet Corvette ZR1. Er wird auch um die 40 Euro kosten und soll 830 Teile besitzen. Lenkung und ein mitlaufender V8 sind die Ausstattungshighlights. Dazu ist das Set wohl über 30 cm Lang und damit hinter dem Ferrari das ausladenste Set der 2021er Technic-Modelle bis hier hin.

Lego Technic 2021 jetzt schon billiger

Es gibt schon einige Sets zum Vorbestellen auf einschlägigen Seiten. Eine davon, Taschengelddieb, hat sogar schon ein paar der vorbestellbaren Sets mit 20 Prozent rabattiert. Wer also richtig ungeduldig ist, kann hier schon sparen. Erfahrende Lego-Fans wissen aber auch, dass Lego Technic im Laufe der Zeit immer mit Abschlägen von 30 Prozent zu haben sein wird. Der Tipp also an dieser Stelle: Abwarten und auf die Frühjahrsaktionen der Händler warten.

