Lego erhöht Preise drastisch: Diese Sets bekommst du jetzt noch günstig Michael Büttner 4 Minuten

Der Spielwarenhersteller Lego will seine Produktpalette ein zweites mal in diesem Jahr teurer machen. Dabei trifft es auch Technic-Sets, Speed-Champions und die neu benannten Icons-Sets. Dabei musst du mit bis zu 25 Prozent Plus rechnen.