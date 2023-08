Küchen-Highlight: Das macht diese neue Ninja Heißluftfritteuse besonders

Foodies aufgepasst: Ninja hat eine neue Heißluftfritteuse auf den Markt gebracht, die den Alltag in deiner Küche nachhaltig verändern kann. Die Foodi FlexDrawer (AF500DE) für 269,99 Euro kommt nämlich mit zahlreichen Vorteilen und Komfortfunktionen daher. Ein Highlight ist dabei definitiv die Möglichkeit, das 10,4 Liter Fassungsvermögen in zwei Garzonen für unterschiedliche Zutaten aufzuteilen. Doch auch als sogenannte „MegaZone“ zauberst du im Handumdrehen große Mengen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank DualZone & sieben Zubereitungsfunktionen

Mit der Ninja Heißluftfritteuse kannst du nicht nur per Heißluft frittieren, insgesamt stehen dir bei dem Küchengerät sieben unterschiedliche Zubereitungsfunktionen zur Verfügung: Max Crisp, Heißluft-Frittieren, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren und Garen. Deiner Kreativität in der Küche ist also kaum Grenzen gesetzt.

Und dank der DualZone kannst du sogar zwei dieser Funktionen auf einmal verwenden. Die 10,4 Liter große Schublade kann nämlich in zwei Garzonen mit unterschiedlichen Temperaturen, Zeiten und sogar Kochfunktionen aufgeteilt werden. So lassen sich etwa auf der einen Seite knusprige Chicken Wings frittieren, während du auf der anderen Seite Gemüse als Beilage garst. In jede der 5,2-Liter-Garzonen soll laut dem Hersteller etwa bis zu 2 kg Hähnchen oder bis zu 1,5 kg Pommes reinpassen.

Gleichzeitig kannst du die zwei Garzonen aber auch in eine sogenannte „MegaZone“ verwandeln. Dadurch nutzt du dann das komplette Fassungsvermögen für eine Zutat, etwa um extra große Portionen zuzubereiten. Egal, ob du nur für dich, für ein paar Freunde oder gleich die ganze Familie kochst – mit der SharkNinja Heißluftfritteuse bist du für alle Kochvorhaben vielseitig vorbereitet. Passenderweise ist im Lieferumfang für 269,99 Euro auch ein Rezeptheft mit einigen coolen Ideen inklusive.

Alle weiteren Vorteile der Ninja Heißluftfritteuse im Überblick

Generell lohnt sich der Umstieg auf eine Heißluftfritteuse in vielerlei Hinsicht. So sparst du zum einen etwa massiv Zeit. Laut Ninja bereitest du die Gerichte in der Heißluftfritteuse nämlich bis zu 65 Prozent schneller zu, als mit einem Umluftofen. Ein weiterer Vorteil ist ebenfalls die intuitive Steuerung über das digitale Bedienfeld sowie die komfortable Reinigung dank antihaftbeschichteten und spülmaschinenfesten Teilen.

Zum anderen ernährst du dich mit der Heißluftfritteuse gesünder, ohne dabei auf deine Lieblings-Snacks verzichten zu müssen. Hierbei kommt nämlich bis zu 75 Prozent weniger Fett zum Einsatz als bei herkömmlichen Frittiermethoden.

Spare 10 Prozent: So kommst du jetzt günstiger an die neue Heißluftfritteuse

Obendrein macht Ninja dir den Kauf eines neuen Küchengeräts jetzt aber sogar noch schmackhafter. Auf dieser Aktionsseite kannst du dich momentan für den Newsletter des Herstellers anmelden und so einen Rabatt-Gutschein in Höhe von 10 Prozent abgreifen. Dadurch sinkt der Preis der Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse auf 242,99 Euro.

→ Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse für 242,99 Euro (inklusive 10 Prozent Newsletter-Rabatt)