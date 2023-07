Kostenpflichtiges Horror-Spiel für kurze Zeit komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell „Grime“. Das Angebot läuft noch bis zum 13. Juli um 17:00 Uhr. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store, den du dir jederzeit erstellen kannst. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „Grime“

In „Grime“ bekämpfst du, wie in fast jedem Videospiel, Gegner. Allerdings gibt es hier einen wichtigen Unterschied zu beachten: Deine Waffe lebt und mutiert mit jedem Gegner, den du besiegst. Du absorbierst ihre Energie und verwandelst dich dabei stets in ein mächtigeres, schrecklicheres Monster. Schaffst du es, dich so gegen die anderen Monster dieser verrückten Welt zu durchzusetzen?

In diesem Spiel erlebst du nicht nur neue Level des Horrors, sondern auch neue Skills, herausfordernde Bosse und Kämpfe, die dich begeistern werden. Da deine Waffe lebendig ist und sich stets verändert, ist die Skill Progression in diesem Spiel einzigartig. Dein Kampfstil wandelt sich dabei stets und es ist eine Herausforderung, dich stets an deine Ausstattung anzupassen. Du kannst dir „Grime“ seit dem 6. Juli um 17:00 kostenlos sichern. Nach Ablauf des Angebots kostet dich das Spiel wieder satte 20 Euro.

Dieses Spiel ist wahrlich schrecklich.

Bald im Angebot: „Train Valley 2“

„Train Valley 2“ verbindet eine ansprechende Zugsimulation mit anspruchsvollen Rätseln, die es für dich zu lösen gilt. Die Industrie des kleinen Tals wächst stetig weiter und es liegt an dir, alle Orte mit effizienten Bahnstrecken zu verbinden. Das Spiel bietet dir über 1500 Level und zusätzlich kannst du auch deine eigenen mithilfe des Workshops erstellen und für andere bereitstellen.

Die Grafik des Spiels basiert auf einer schönen Low-Poly Ästhetik, die dich in die kunstvolle Welt des Tals eintauchen lässt. Zudem stehen dir 18 verschiedene Lokomotiven und 45 Wagentypen zur Verfügung, die du freischalten kannst. Train Valley 2 eignet sich bestens für alle, die Züge mögen, gerne logistische Probleme lösen, oder einfach Spaß an anspruchsvollen Puzzles haben.