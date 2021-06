Kostenloses Datenvolumen von Telekom & congstar: So kommst du dran

Bei congstar und den beiden Supermarkt-Marken Ja!Mobil (Rewe) und Penny Mobil ist das Verfahren, an kostenloses Datenvolumen zu kommen, einfach. Bis zum 11. Juli, dem Ende der Euro 2020 im Jahr 2021, kannst du bei deinem Provider 10 GB Datenvolumen anfordern.

Voraussetzung für die Buchung ist die Installation der congstar App auf dem eigenen Smartphone und die Anmeldung mit den persönlichen Login-Daten. Gleiches gilt auch für die App der beiden Discounter-Marken. Hier scheint es aber die Einschränkung zu geben, dass die Aktion nur für jene Nutzer gilt, die sich das erste Mail in die App einloggen. So zumindest schreibt es der Anbieter in seinem PR-Text.

10 GB extra für 31 Tage kostenlos

Egal ob Congstar oder die von ihm abgewickelten Supermarkt-Discounter: Den sogenannten Datenball bestätigt dir der Anbieter per SMS. Ab da kannst du das 10-GB-Datenvolumen 31 Tage lang nutzen. Buchst du es also erst gegen Ende der Euro 2020 Anfang Juli, kannst du das Datenvolumen bis in den August hinein nutzen. Ideal für einen möglicherweise bevorstehenden Urlaub. Die Aktion findest du in der App unter „Mehr Datenvolumen benötigt?“

Bei Congstar gilt die Aktion übrigens auch für Prepaid-Nutzer. Es muss aber eine Daten-Option von mindestens 500 MB gebucht sein, damit du den Daten-Ball aktivieren kannst. congstar nutzt das Netz der Telekom und ist eine Marke des Bonner Netzbetreibers.

Telekom: 1 GB pro Tor der deutschen Mannschaft

Auch das Telekom-Mutterschiff hat für seine Kunden ein Angebot. Die Telekom hat sich die TV-Rechte an der Euro 2020 gesichert und überträgt alle Spiele auf Magenta TV. Nur wenige Spiele sind aber exklusiv dort zu sehen.

Für die Mobilfunkkunden der Telekom gilt: Jedes Tor der deutschen Mannschaft ist ein Gigabyte wert. Für jeden Treffer, egal ob in der Vorrunde oder einem möglichen Finale, lässt die Telekom 1 GB extra springen. Allerdings: Tore in der Nachspielzeit und im Elfmeterschießen gelten nicht. Jeder Nutzer der Telekom kann das Gratis-Zusatzdatenvolumen nach dem Spiel über die MeinMagenta-App aktivieren. Wie lange es gültig ist, ist nicht bekannt.