Kostenloses Balkonkraftwerk bauen? Besondere Aktion gestartet

Für Freiburger Bürger sollte es ein besonderer Samstagvormittag werden. Am Freiburger Rathausplatz dürften Teilnehmer, die sich zuvor bei der Aktion angemeldet hatten, ein Solarpanel in Empfang nehmen. Und das völlig kostenlos. Zahlreiche Balkonkraftwerk-Interessenten versammelten sich, um mithilfe von Werkzeug und alten Solarmodulen ihre eigenen Mini-PV-Anlagen zusammenzubauen. Vorkenntnisse waren dafür laut des Freiburger Solar-Vereins „Balkon Solar“ nicht notwendig. Gleich 200 gespendete Solarmodule wurden bei der Aktion ausgegeben.

Kostenlose Aktion wirbt für Recht auf Balkonkraftwerke

Obwohl das Projekt sich zugleich um einen Rekord bemüht hat, stand vorwiegend ein Ziel im Fokus. Mit der Aktion wollte der Solar-Verein auf ein neues Gesetz aufmerksam machen. Anfang Juli hatte der Bundestag beschlossen, dass fortan Vermieter und Miteigentümer die Installationen von Balkonkraftwerken nicht mehr verbieten dürfen. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten Mieter die Erlaubnis ihres Vermieters und Miteigentümer die Genehmigung der Eigentümergemeinschaft besitzen. Fehlte diese Zustimmung, konnte man das Anbringen von Balkonkraftwerken verweigern – ganz ohne Begründung. Jetzt darf ein Balkonkraftwerk nur mit einer hinreichenden Begründung untersagt werden.

Balkonkraftwerk zum Selberbauen

Für Teilnehmer war der Prozess, ein eigenes Balkonkraftwerk zusammenzustellen, vergleichsweise einfach. Im ersten Schritt mussten die Solarmodule lediglich gesäubert und die Funktion überprüft werden. Ließ sich beim Solarmodul in der Sonne die erwartete Spannung messen, funktionierte das Modell. Die Module wurden schließlich mit Kabeln und Wechselrichter sowie entsprechenden Unterkonstruktionen verbunden. Schon besteht ein vollständiges Balkonkraftwerk, dass man kostenlos mit nach Hause nehmen kann. Gebrauchte Solarmodule können eine günstige Möglichkeit darstellen, an ein Balkonkraftwerk zu gelangen. Vorausgesetzt, dass sie keine größeren Beschädigungen oder Verluste im Ertrag aufweisen. Da Steckersolargeräte heutzutage stark im Preis gefallen sind, kannst du bereits für wenig hundert Euro heute Modelle erhalten, für die du letztes Jahr den doppelten Preis gezahlt hättest. Zusätzlich laufen noch immer viele Balkonkraftwerk-Förderungen von Bundesländern, die ordentlich Zuschüsse gewähren.

Die Aktion des Freiburger Solar-Vereins „Balkon Solar“ ist in jedem Fall ein beachtenswertes Event, bei dem viele ausrangierte Solarmodule ein zweites Leben erhalten haben. Das Projekt könnte als Vorbild für Solar-Vereine in anderen Städten dienen, um nicht nur nachhaltig mit Ressourcen umzugehen, sondern ebenso für die verbesserte Gesetzeslage zu werben. Wenn du als Mieter nun ein Balkonkraftwerk anbringen möchtest, musst du dennoch einige Punkte beachten. Zwar dürfen Vermieter dir deine Mini-PV-Anlage jetzt nicht mehr verbieten. Allerdings gelten für Mietwohnungen noch immer besondere Auflagen. So kann etwa die Abnahme von einem Fachtechniker gefordert werden, damit das Balkonkraftwerk in Betrieb gehen darf. Bevor du also ein Balkonkraftwerk anschließt, solltest du sichergehen, dass du alle Auflagen deiner Mietwohnung erfüllst.