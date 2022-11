Kostenlose Alternative zu Amazon und Netflix: Dieser Streaming-Dienst ist genial

Zwar hat Netflix diesen Monat ein neues, günstigeres Abo-Modell eingeführt. Dennoch kostet es rund 5 Euro im Monat. Und Werbung vor und während Filmen muss man sich auch noch gefallen lassen. Und während Amazon für seinen Prime-Dienst erst vor Kurzem die Preise angehoben hat, gibt es einen Streaming-Dienst, der komplett kostenlos ist. Mehr noch: Es gibt unheimlich viele Inhalte in HD und du musst noch nicht einmal ein Konto erstellen.

Für Handy, Fire TV und Xbox

Seit 2019 gibt es den Streaming-Dienst Pluto TV in den USA. Eigenen Angaben zufolge ist Pluto TV der führende Free-Streaming-Dienst in Amerika. Seit einiger Zeit gibt es den Dienst auch in Deutschland – ebenfalls kostenlos. Du kannst Inhalte wie Filme und Serien auf Abruf streamen, wann und wo immer du willst – genauso wie bei Netflix und Co.

Pluto TV gibt es für Android-Smartphones und –Tablets, fürs iPhone und iPad sowie als App für den Fire TV. Du kannst sogar ohne Anmeldung Filme und Serien über den Browser auf dem PC und Mac oder auf deiner Xbox gucken. Registrieren musst du dich bei dem Streaming-Dienst nirgends.

TV, Filme & Serien: Das bietet der kostenlose Streaming-Dienst

Pluto TV bietet mehr als 1.000 Filme und Serien. Auf dieser Seite bekommst du einen Überblick über die aktuell verfügbaren Inhalte. Hinzu kommen eigenen Angaben zufolge über 100 Live-TV-Sender. Somit bietet der Streaming-Dienst auch Kanäle, in die du reinzappen kannst. Neben Doku-, Natur und vielen Kinder-Sendern gehören zum aktuellen Aufgebot die folgenden Kanäle:

Star Trek

Comedy Central South Park

Spongebob Schwammkopf

Top Gear

BBC Travel

Comedy Central

Sci-Fi

Crime

Kostenlos und gut?

Der Streaming-Dienst ist zwar kostenlos, muss sich aber trotzdem finanzieren. Während Amazon und Netflix monatlich Geld verlangen und, wie eingangs erwähnt, trotzdem Werbung schalten, ist das bei Pluto TV anders. Gebühren muss man nicht zahlen. Dafür gibt es, wie im Free-TV, auch bei Pluto TV Werbung. In regelmäßigen Abständen läuft, wie im linearen Fernsehen, Werbung. Diese kannst du weder pausieren noch überspringen.

Menschen, die Dokumentationen mögen, ist Pluto TV sehr ans Herz zu legen. Die Auswahl ist groß und kommt von BBC, dem History Channel oder dem ZDF und von N24. Das Filme-Angebot ist deutlich kleiner als bei Netflix und Co. Zudem wirkt es stellenweise etwas angestaubter. Dennoch bietet der Streaming-Dienst oft großartige Klassiker an. Das Gleiche gilt auch für Serien. Hochkaräter und Exklusiv-Inhalte, die wie „Squid Game“ überall für Gesprächsstoff sorgen, wirst du hier eher nicht finden. Aber schau doch einfach selbst mal rein.

