Kostenlos statt 60 Euro: Einer der besten Shooter aller Zeiten jetzt geschenkt

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „Destiny 2: Legacy Collection (2023)“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels läuft noch bis zum 20. Dezember um 17:00 Uhr.

Destiny 2: Legacy Collection (2023)

Bei „Destiny 2“ handelt es sich um einen der besten Action-Shooter überhaupt. Du tauchst in eine beinahe filmreife Story in einem sich stetig entwickelnden Universum ein. Die Vielzahl an Koop-Missionen und PvP-Modi gestaltet das Spiel abwechslungsreich und sorgt dafür, dass es auch nach vielen Stunden nicht langweilig wird. Der Erfolg dieses Konzept spiegelt sich auch in den Bewertungen des Spiels wider. 88 Prozent der Rezensenten empfehlen das Spiel, welches eine durchschnittliche Wertung von 84/100 Punkten erhält.

Im Epic Games Store bekommst du aktuell nicht nur das Grundspiel geschenkt. Ebenfalls enthalten ist „Die Hexenkönigin“, „Jenseits des Lichts“ und „Festung der Schatten“. Alle drei Kampagnen entführen dich in unterschiedliche Ecken der Welt. Das Spiel ist noch bis zum 20. Dezember kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Nach Ablauf des Angebots kostet es dich wieder 60 Euro.

Destiny 2 gehört zu den besten Action-Shootern.

Der Epic Games Store Adventskalender

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gibt es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 20. Januar andauern.