Kostenlos bei Amazon: Geniale Videospiele für deinen PC

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Juli kostenlos gibt.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Juli

27. Juni: „Baldur’s Gate II: Enhanced Edition“

30. Juni: „Prey“

6. Juli: „Shovel Knight: Showdown“

6. Juli: „Cook, Serve, Delicious! 3?!“

10. Juli: „Star Wars: The Force Unleashed“

13. Juli: „NAIRI: Tower of Shirin“

20. Juli: „Wytchwood“

27. Juli: „Lunar Axe“

Im Juli bereitet sich Amazon auf den Prime Day vor. Im Rahmen dessen gibt es besonders spannende Spiele wie „Prey“, „Baldur’s Gate“, „Shovel Knight Showdown“ und „Star Wars: The Force Unleashed“ kostenlos. Sowohl Prey, als auch Star Wars: The Force Unleashed entführen dich in weit entfernte Welten. Während du in Prey auf einer Raumstation um dein Leben kämpfst, erkundest du in Star Wars die dunkle Seite der Macht. Am Ende deiner Reise steht dir dabei sogar eine Konfrontation mit Luke Skywalker bevor.

Doch auch die anderen kostenlosen Spiele des Monats sind nicht zu verachten. Bei „Cook, Serve, Delicious! 3?!“ handelt es sich beispielsweise um eine völlig verrückte Küchensimulation. Sie lässt dich in die Welt von Gordon Ramsey und co einsteigen und zeigt dir, wie rasant es in einer Küche wirklich zugehen kann.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Bereits bekannte Partnerschaften

Natürlich gibt es auch im Juli wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für “FIFA 23”, “Madden NFL 23”, “Fall Guys”, “Valorant” und viele mehr. Auch für Elder Scrolls Online kannst du dir im Juli wieder Vorteile sichern, wie beispielsweise das Dragon Slayer Bundle. Eine Übersicht über alle Vorteile findest du auf der offiziellen Seite von Prime Gaming.

Neue Inhaltspakete

Der Juli ist besonders für Pokémon Go Spieler interessant. Ab dem 10. Juli erhalten sie nämlich eine besondere, befristete Forschung über Prime Gaming. Diese fordert dich mit verschiedenen Aufgaben heraus und belohnt coole Items und Pokémon.