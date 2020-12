Kostenlos bei Amazon: Eine der besten Film-Reihen aller Zeiten

Er ist einer der bekanntesten Filmhelden aller Zeiten: John McClane. In der fünfteiligen Filmreihe „Stirb Langsam“ spielt Bruce Willis die Hauptrolle des New Yorker Polizisten. Dabei war der Schauspieler erst die sechste Wahl für die Besetzung des John McClane. Regisseur John McTiernan sah zunächst Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Der „Terminator“ lehnte die Rolle jedoch ab. Genau so wie Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Harrison Ford, Mel Gibson und Richard Gere. Am Ende war die Rolle der Durchbruch für den in Idar-Oberstein geborenen Bruce Willis und machte den Schauspieler weltweit berühmt. Amazon zeigt ab sofort alle fünf Teile kostenlos. Voraussetzung dafür ist ein Prime-Abo.

Statt stille Nacht: Terror an Heiligabend

Der erste Teil der Stirb-Langsam-Reihe wurde für vier Oscars nominiert. In dem fliegt der New Yorker Polizist John McClane an Heiligabend nach Los Angeles. Er will die Feiertage mit seiner Frau Holly verbringen und hofft, sich mit ihr zu versöhnen. Er will sie auf ihrer Weihnachtsfeier überraschen, die im 30. Stockwerk des Bürohochhauses „Nakatomi Plaza“ stattfindet. Die Feier nimmt jedoch ein plötzliches Ende, als Terroristen das Gebäude stürmen und es abriegeln. John McClane bleibt dabei zunächst unbemerkt und kämpft allein gegen die Terroristen und ihren Anführer Hans Gruber, gespielt vom 2016 verstorbenen Alan Rickman.

Die Produktionskosten des ersten Teils beliefen sich auf 28 Millionen US-Dollar. Weltweit spielte Stirb Langsam etwa 140 Millionen Dollar ein. Kommerziell erfolgreicher waren aber alle anderen vier Teile. Teil 3 etwa, in dem Samuel L. Jackson an der Seite von Bruce Willis mitwirkt, spielte 240 Millionen US-Dollar ein. Der vierte Teil der Stirb-Langsam-Reihe kam sogar auf ein Ergebnis von 383 Millionen US-Dollar. Übrigens: Der bis heute erfolgreichste Film aller Zeiten ist „Avengers: Endgame“. Der Science-Fiction-Film spielte 2,797 Milliarden Dollar ein. Ganz knapp dahinter folgt Avatar mit 2,790 Milliarden Dollar.

Stirb Langsam 6 sollte 2020 kommen

Schon gewusst? Der fünfte Teil „Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben“ soll nicht der letzte gewesen sein. So wurde bereits 2015 bekannt, dass es einen möglichen sechsten Teil geben soll. Zwischenzeitlich kündigte 21st Century Fox sogar die Veröffentlichung für 2019/2020 an. Allerdings wurde der Start verschoben. Seitdem befindet sich das Projekt in der Entwicklung.

