Eigentlich waren Nicolas Cage oder Sylvester Stallone für die männliche Hauptrolle vorgesehen. Doch bekommen hat sie Micky Rourke. Und sie ist ihm wie auf den Leib geschneidert. In dem elektrisierenden Drama „The Wrestler“ spielt er Randy „The Ram“ Robinson, einen in den 80er Jahren gefeierten Wrestling-Star, der inzwischen gealtert und von Medikamenten und Alkohol-Missbrauch gezeichnet ist. 20 Jahre nach seiner Glanzzeit kämpft die ehemalige Legende immer noch, doch statt in großen Arenen in Turnhallen vor nur wenigen Fans. Amazon-Prime-Abonnenten können den Film nun kostenlos sehen.

Nicht nur ein Wrestling-Drama

Ausgebrannt und in ärmlichen Verhältnissen lebend nimmt The Ram jeden Kampf an, den er bekommen kann. Nach einem Hard-Core-Match, in dem Waffen wie Stacheldraht und Tacker erlaubt sind, bricht er hinter den Kulissen ohnmächtig zusammen. Ärzte verpassen ihm einen Bypass und erklären, dass sein nächster Kampf der letzte sein könnte.

Darauf hin versucht Randy sein Leben umzukrempeln und nimmt Kontakt zu seiner Tochter auf, die er jahrelang nicht gesehen hat. Doch als er erneut eine Abfuhr der Stripperin Cassidy (Marisa Tomei) erhält, das Treffen mit seiner Tochter verpasst und diese ihn nie wieder sehen will, ist The Ram wieder da. Trotz Herzproblemen nimmt er das Match gegen seinen ehemaligen Erzrivalen Ayatollah (Ernest Miller) an. Was dann passiert, ist zwar absehbar. Dennoch wird dich die Story fesseln.

The Wrestler bei Amazon Prime Video

Wer ein Amazon-Kunde mit Prime-Abo ist, kann den Film ab sofort kostenlos sehen. Ansonsten kostet er rund vier Euro in der HD-Version. The Wrestler ist Mickey Rourkes wohl beste schauspielerische Leistung seiner Karriere. Er und die Nebendarstellerin Marisa Tomei wurden 2009 für den Oscar nominiert. Zudem erhielt Rourke den Golden Globe für seine Rolle in „The Wrestler“ als bester Hauptdarsteller in einem Drama. Der Film gewann insgesamt 29 internationale Filmpreise, darunter den Goldenen Löwen bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig.

