Konkurrenz für Aldi Talk: Dieser Discounter ist neu auf dem Mobilfunk-Markt

Müller ist neben dm und Rossmann die dritte große Drogerie-Kette in Deutschland. 570 Filialen gibt es in ganz Deutschland verteilt. Nur im Nordosten des Landes ist man noch nicht vertreten. In den Filialen, aber auch online kannst du ab sofort Kunde von Müller Mobile werden – einem neuen Mobilfunk-Discounter.

Das sind die Müller Mobile Tarife

Preislich geht man zumindest beim Einsteigertarif in direkte Konfrontation mit Aldi Talk. Denn während du bei Aldi für 7,99 Euro für vier Wochen eine Allnet-Flatrate und 3 GB Daten bekommst, sind es bei Müller Mobile zum gleichen Preis schon 4 GB. Weiterer Unterschied: Abrechnet werden die 7,99 Euro pro Monat, nicht je vier Wochen. Das macht aufs Jahr gesehen einen Unterschied von einem Abrechnungsintervall. Ein Jahr besteht aus 52 Wochen, somit 13 Abrechnungsintervallen – aber nur zwölf Monaten. Du zahlst bei Müller Mobile als im Jahr 95,88 Euro, bei Aldi 103,87 Euro. Dafür bekommst du bei Müller 48 GB, bei Aldi 39 GB.

Müller Mobile hat noch zwei weitere Tarife im Angebot: Für monatlich 15,99 Euro bekommst du 9 GB, für 19,99 Euro monatlich stolze 20 GB. Zum Vergleich: Bei Aldi sind es 12,99 Euro je vier Wochen und 6 GB sowie im großen Tarif 17,99 Euro je vier Wochen und 12 GB.

Stand 11.04.2022 Tarif S Tarif M Tarif L Grundgebühr

(SIM only) 7,99 Euro / Monat 15,99 Euro / Monat 19,99 Euro / Monat Einrichtungspreis 9,99 Euro 9,99 Euro 9,99 Euro Gesprächskosten innerdeutsch Flatrate Flatrate Flatrate SMS-Kosten Flatrate Flatrate Flatrate Daten-Paket 4 GB inklusive 9 GB inklusive 20 GB inklusive max. Download-

Geschwindigkeit 25 Mbit/s 25 Mbit/s 25 Mbit/s Vertragslaufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat Auslandsgespräche ab 22,6 Cent pro Minute ab 22,6 Cent pro Minute ab 22,6 Cent pro Minute Roaming ja ja ja Bezahlung Lastschrift Lastschrift Lastschrift

Weitere Details zum Angebot

Müller Mobile ist im Gegensatz zu Aldi Talk ein Vertragsangebot – allerdings ohne lange Laufzeit. Die Mindestlaufzeit beträgt 1 Monat mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen zum Laufzeitende. Nach der Mindestlaufzeit kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Realisiert wird das Angebot im Netz von Telefónica Deutschland – sprich O2, der Vertragspartner ist mobilcom-debitel. Nutzen kannst du das O2-Netz mit bis zu 25 Mbit/s im Down- und 11,2 Mbit/s im Upstream.

Kaufen kannst du die SIM-Karte entweder in der Müller-Filiale oder auf muellermobile.de. Die SIM kostet einmalig 9,99 Euro. Kaufst du die SIM in der Filiale, musst du sie online noch aktivieren. Enthalten ist bei jeder Buchung außerdem ein Zusatzprodukt, das du für vier Monate kostenlos nutzen kannst – aber nicht musst. Du hast die Wahl zwischen vier Monaten Gymondo, deezer, waipu.tv, Norton360 oder Readly. Nach vier Monaten werden die Dienste bei nicht erfolgter Kündigung kostenpflichtig.