Komplett kostenlos: Diesen Videospiel-Klassiker darfst du nicht verpassen

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Game sichern, das zu den Klassikern des Gamings gehört. Um die Spiele herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot der aktuellen Spiele endet am 21. November um 17 Uhr.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store

„Castlevania Anniversary Collection“

„Castlevania“ ist ein wahrer Klassiker unter den Videospielen. Der von Konami entwickelte Action-Plattformer ist zwar alt, aber noch längst nicht aus der Mode gekommen. Nächste Woche schenkt dir der Epic Games Store die Anniversary Collection dieses Retro-Games. Sie präsentiert dir die Ursprünge der Vampirreihe und beinhaltet ganze neun Spiele.

Des Weiteren beinhaltet diese Version der Spiele ein einzigartiges E-Book. In diesem erfährst du Informationen von Entwicklern, Designers und anderen, die die Welt von Castlevania in neuem Licht erscheinen lassen. So hast du diesen Klassiker nämlich noch nicht erlebt. Das Spiel ist nur in dieser Woche kostenlos verfügbar. Normalerweise kostet es dich satte 20 Euro.

Castlevania ist ein wahrer Gaming-Klassiker.

„Snakebird Complete“

Überraschenderweise ist diese Woche auch „Snakebird Complete“ kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Dieses Rätsel-Abenteuer hat es in sich und nimmt sich mit auf eine grandiose Reise. Das Angebot in dieser Woche umfasst gleich zwei Spiele, Snakebird und Snakebird Primer, was das Paket zum vollen Snakebird-Erlebnis werden lässt. Das Angebot läuft am 21. November ab. Normalerweise kostet dich das Paket rund 14 Euro.

Snakebird ist ein fantastisches Rätselspiel.

Nächste Woche im Epic Games Store

„Beholder“

In „Beholder“ bist du ein Vermieter in einem totalitaristischen System. Deine Aufgabe ist es, deine Mieter nicht nur zu beherbergen, sondern sie abzuhören und auszuspionieren. Schleiche dich in ihre Wohnungen und finde heraus, wer plant, gegen den Staat vorzugehen. Du musst Verräter aufhalten, aber kannst du das wirklich tun?

Beholder ist nächste Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Aktuell kostet dich das Spiel noch rund 14 Euro.

In Beholder musst du moralische Entscheidungen treffen.