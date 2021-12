Kommt mein Paket noch vor Weihnachten an? Das sagen DHL, Hermes & Co.

Wenn du noch kurz vor den Feiertagen etwas bestellt hast und auf dein Paket wartest oder deiner Familie noch etwas geschickt hast, ist gerade das große Zittern angesagt, ob dein Paket noch rechtzeitig kommt. Zwar sind Eis und Schnee in diesem Jahr nicht das große Thema, das eine Zustellung verhindert, doch sind die Paketmengen spätestens seit Black Friday auf Rekordniveau.

Die Paketdienste haben zusätzliches Personal angestellt und es dürfte kaum einen LKW oder Transporter geben, der derzeit nicht rollt. Doch das garantiert noch nicht, dass es dein Paket noch rechtzeitig bei dir, deinen Freunden oder deiner Familie ankommt. Wo es sich derzeit (grob) befindet, erfährst du beim Paket-Tracking des jeweiligen Paketdienstes. Ab dem Moment, wo das Paket am Startort das erste Mal in einem Sortierzentrum gescannt wurde, können die meisten Paketdienste vergleichsweise präzise sagen, wann das Paket ankommen wird.

Hier kannst du deine Pakete verfolgen

An Heiligabend ist nun alles etwas anders. Zwar ist Heiligabend entgegen der landläufigen Auffassung kein gesetzlicher Feiertag – in der Praxis aber ist spätestens am frühen Nachmittag Schicht. Das gilt im Einzelhandel und auch für die Paketzusteller.

Je nach Paketdienst werden am Heiligabend Pakete noch bis etwa 14 oder 15 Uhr ausgefahren. Einige Paketdienste wie UPS oder DPD werden aber bevorzugt jene Pakete zustellen, die der Absender per Express verschickt hat. Bei UPS gilt das allerdings nicht für die Preisklasse UPS Saver.

Wo bleibt meine Amazon-Bestellung?

Hast du Waren bei Amazon bestellt, hat dir Amazon ein Lieferdatum für deine Adresse mitgeteilt. Amazon setzt in weiten Teilen Deutschlands auf eigene Lieferboten oder exklusive Sub-Lieferanten und kann sehr genau aussteuern, welche Paketmengen und Entfernungen für Amazon zu schaffen sind.

Wenn allerdings Paketdienste wie DHL, Hermes oder DPD ins Spiel kommen, ist Amazon auf deren Geschicke angewiesen. Hier gilt: Als Amazon-Prime-Kunde haben deine Pakete in der Regel eine Prio-Option, wenn sie direkt von Amazon verschickt wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Paket – sollte es noch vor Weihnachten ankommen – auch wirklich noch zu Heiligabend unter dem Baum liegt, ist höher als bei anderen Lieferungen.

