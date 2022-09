Das Aus fürs Bargeld? EZB und Amazon testen digitale Währung

Kommt der digitale Euro? Die Europäische Zentralbank (EZB) testet die Möglichkeiten für die digitale Währung gemeinsam mit fünf Unternehmen aus. Darunter findet sich der bekannte Onlinehändler Amazon. Bereits seit Oktober 2021 läuft eine zweijährige Untersuchungsphase, in der die EZB herausfinden möchte, wie der digitale Euro in der alltäglichen Anwendung aussehen soll.

Ausgerechnet Amazon? Mit diesen Unternehmen testet die EZB den digitalen Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) versucht die praktische Anwendung des digitalen Euros zu erproben. Um möglichst reale Nutzungsszenarien für die Währung der Zukunft durchzuführen, arbeitet sie dabei mit fünf Unternehmen zusammen. Eine für zwei Jahre angesetzt Untersuchungsphase für den digitalen Euro begann bereits im Oktober 2021. Die Einführung eines digitalen Euros gab die EZB bereits 2021 bekannt. Zu diesem Zeitpunkt lagen jedoch noch keine konkreten Pläne vor, zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Konditionen dies geschehen soll. Die zweijährige Untersuchungsphase der EZB dient dem Zweck, ebendies für die bargeldlose Währung zu erforschen. Laut des ursprünglichen Berichtes wird vonseiten der EZB jedoch nicht mit einer Einführung von früher als fünf Jahren gerechnet. Man sollte daher erst ab dem Jahr 2026 mit dem digitalen Euro rechnen.

Der neuste Test läuft in Zusammenarbeit mit Amazon, der spanischen Caixa-Bank, der französischen Bezahlplattform Wordline, der italienischen Bank Nexi sowie der European Payments Initiative (EPI). Die EPI stellt dabei einen Zusammenschluss aus insgesamt 31 Banken und Kreditinstituten dar, die ein großes Interesse an der künftigen Bezahlmethode besitzen. Laut aktueller Planung soll der Test voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt möchte die EZB die entsprechenden Ergebnisse veröffentlichen. Die EZB hofft mithilfe des digitalen Euros eine Alternative für Zahlungen mit Kryptowährungen bereitstellen zu können.

Diese Nutzungsbedingungen simuliert der Testlauf

Laut einer Pressemitteilung der EZB wurden die fünf Unternehmen, die sich an dem Test beteiligen dürfen, aus 54 Bewerbern ausgewählt. Die EZB hat nach eigenen Angaben aus allen Bewerbern, die infrage kamen, jene gewählt, die die besten Bedingungen für die Simulation der Testläufe lieferten. Ziel des Experiments ist es, konkrete Transaktionen zu simulieren. So können die Prototypen des digitalen Euros in verschiedenen Szenarien auf Stärken und Schwächen überprüft werden. Es ist laut EZB jedoch nicht geplant, einen der dafür entwickelten Prototypen, zu denen auch diverse Apps zählen, anschließend tatsächlich im System des digitalen Euros zu verwenden. Wohl aber dürften die gewonnenen Erkenntnisse in die Gestaltung der kommenden Währung einfließen.

Die EZB teilte zudem mit, dass sich jeder Teilnehmer des Tests auf ein bestimmtes Nutzungsszenario konzentriert. Bei Amazon liegt dieses Nutzungsszenario in E-Commerce-Zahlungen, während die Caixa-Bank hingegen sich auf Peer-To-Peer-Onlinezahlungen konzentriert. Worldline simuliert Peer-To-Peer-Offlinezahlungen. EPIs Aufgabe im Testlauf stellt die Simulation von Verkaufsstellen dar, bei denen die Zahlung durch den Zahlenden initiiert wird. Nexi hingegen liefert die entsprechenden Verkaufsstellen im Testlauf, bei denen die Zahlungen vom Zahlungsempfänger initiiert werden. So sollen möglichst viele Fälle für den Einsatz des digitalen Euros im alltäglichen Leben erprobt werden.