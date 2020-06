Kommentar: Wer die Corona-App verweigert, sollte sein Handy abschaffen

Wie oft habe ich es in den vergangenen Tagen gelesen und auch im persönlichen Umfeld gehört: “Ich vertraue der Regierung nicht. Die greifen auf meine Daten zu. “ “Die wissen wer ich bin, wo ich mich bewege. “ – “Wer weiß, was die mit meinen Daten machen?“. „Niemals werde ich meine Daten der Corona-App preisgeben“. Und wenn nicht gerade im persönlichen Gespräch, so kam diese Nachricht per WhatsApp oder öffentlich gepostet auf Facebook. Herzlichen Glückwunsch zum Datenschutz.

Das wissen WhatsApp & Facebook von dir

Denn: Mit einer Anmeldung bei WhatsApp oder Facebook liegen deine Daten auf zig Servern über die ganze Welt verteilt. Der Messenger WhatsApp (übrigens eine Facebook-Firma) hat dein Telefonbuch synchronisiert, kennt also all deine Kontakte. WhatsApp kennt deine häufigsten Kontakte, weiß mit wem diese viel Kontakt haben. WhatsApp weiß auch, dass du mir jetzt geschrieben hast.

Facebook kennt deinen Namen, deine Facebook-Freunde, deine Interessen. Durch das Surfen im Internet bekommst du auf vielen Seiten Cookies, die Facebook zeigen, für was du dich interessierst.

Wahrscheinlich hast du das Posting über ein Android-Handy oder iPhone gepostet. Dann kannst du davon ausgehen, dass Google und Apple wissen, wo du dich gerade jetzt und üblicherweise befindest. All diese persönlichen Daten hast du mit einem einzigen Posting überall auf der Welt verteilt.

Das weiß die Corona-App von dir

Im Vergleich dazu weiß die Corona-App genau eins: Dass du für 15 Minuten jdehd7839dfz8df89ewr0fz warst und am 19. Juni gegen 12 Uhr lange in der Nähe von wdfet4e3445fz8df89sdf36 gestanden hast. Sie weiß nicht, dass du in der vollen S-Bahn warst. Sie weiß nicht, wer wfdfet4e3445fz8df89sdf36 ist und wer du bist. Trotzdem kann dich die Corona-App benachrichtigen, wenn wfdfet4e3445fz8df89sdf36 in einer Woche positiv auf Corona getestet wird und du längst die S-Bahn-Fahrt mit der unscheinbaren Person neben dir vergessen hast. Und niemand anderes als die App weiß, dass du die Benachrichtigung bekommen hast. Jetzt ist es an dir, das richtige zu tun.

Apropos: Es ist jetzt wirklich an dir, das richtige zu tun. Entweder du schaffst WhatsApp, Facebook und dein Smartphone ab und bist beim Datenschutz auf einer etwas sicheren Seite. Oder du beschäftigst dich noch einmal ernsthaft mit der Corona-Warn-App – sofern sie nicht schon auf deinem Handy ist. Viele deiner möglichen Fragen haben wir in einer Corona-Warn-App-FAQ zusammengestellt.