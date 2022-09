Kindle und Kindle Kids der neuesten Generation: So viel Premium darf’s sein

Amazon hat heute seinen Kindle und Kindle Kids der neuesten Generation angekündigt. Dabei können sich die Upgrades an den Modellen sehen lassen. Neben hochauflösenden 300ppi-Displays erhalten die neuen Modelle eine USB C-Ladefunktion und den doppelten internen Speicherplatz. Dadurch kannst du noch mehr Bücher in deiner Bibliothek speichern.

Kindle und Kindle Kids der neusten Generation: Das bieten die E-Reader

Sowohl der Kindle als auch der Kindle Kids können ab sofort vorbestellt werden und werden ab dem 12. Oktober von Amazon ausgeliefert. Der neueste Kindle stellt das bisher leichteste und kompakteste Modell der Reihe dar. Trotz des erschwinglichen Preises von 99,99 Euro beinhaltet er einige beliebte Premiumfunktionen wie ein verstellbares Frontlicht sowie einen Dunkelmodus. Dadurch kannst du auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen angenehm mit dem neuen Modell lesen. Damit die Bildqualität entsprechend ausfällt, bietet er ein hochauflösendes 6-Zoll-Display ohne Spiegeleffekte. Mit seinen 300 ppi und dreimal so vielen Pixeln wie die Vorgängergeneration, erhältst du gestochen scharfe Texte und Bilder.

Kindle der neusten Generation erhält Premiumfeatures

Ebenso integriert wurden beliebte Funktionen wie X-Ray, mit der wichtige Details zu Personen oder Orten in Büchern geliefert werden können. Ein integriertes Wörterbuch, mit dem sich Wörter während des Lesens direkt nachschlagen lassen, steht dir ebenso zur Verfügung. Seine Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bis zu sechs Wochen. Aufladen kannst du das Modell dabei über einen USB-C-Anschluss. Die 16 GB interne Speicherkapazität genügen, um eine Vielzahl von Büchern in deiner Bibliothek zu erfassen. Die vereinfachte Einrichtung über die Kindle-App für Android und iOS ermöglicht dir, das Gerät noch zügiger als bisher zu registrieren. Wer die neuen Kindle-Modelle vorbestellt oder kauft, kann sich dabei für 3 Monate Kindle Unlimited qualifizieren, ohne dass weitere Kosten entstehen. Direkt nach Kauf kannst du somit auf Millionen E-Books, tausende Hörbücher sowie ausgewählte eMagazin-Abos zugreifen. Selbst wenn du also noch kein E-Book besitzt, kannst du direkt mit der Nutzung deines E-Readers beginnen.

Amazon Kindle Kids kommt inklusive vieler Kinderinhalte

Den neuen Kindle Kids kannst du dir ab 119,99 Euro sichern. Er verfügt über die gleichen Funktionen wie der Standard-Kindle, kommt jedoch zusätzlich mit einer Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie. Das bedeutet, sollte das Gerät innerhalb von zwei Jahre nach Kauf beschädigt werden, kannst du es einschicken und von Amazon kostenlos ersetzen lassen. Zum Schutz des Gerätes verfügt der Kindle Kids über eine stabile kindgerechte Hülle, bei der du aus den Motiven „Einhorn“, „U-Boot“ sowie „Weltraumwal“ gewählt werden kann.

Kindle Kids der neusten Generation mit unterschiedlichen Kindermotiv-Hüllen

Damit auch die kleinsten Leser direkt in fremde Welten abtauchen können, bietet er dir ein Jahr Kids+ inklusive. Dadurch erhalten die Kleinsten unbegrenzten Zugang zu über tausend altersgerechten Büchern. Neben Büchern stellt Amazon Kids+ ebenso kinderfreundliche Spiele, Hörbücher und Videos zur Verfügung. Nach Ablauf des einjährigen Abonnements kannst du dich weiterhin für die Nutzung von Amazon Kids+ entscheiden. Für eine Gebühr von 4,99 Euro monatlich bleibt der Zugang auf kindgerechte Inhalte erhalten. Wie sehr sich der Service für dein Kind lohnt, lässt sich nach einem Jahr Nutzung gut beurteilen. Bei Kindern, die viel und regelmäßig lesen, ist das Abonnement gut investiert. Im Eltern Dashboard kannst du zu dem über Altersfilter und weitere Einstellungen gut an das Profil deines Kindes anpassen. So kannst du für dein Kind auch Titel im Kindle-Shop kaufen, um sie seinem Profil hinzuzufügen.