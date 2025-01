Kindergeld-Zuschuss: Fast 2 Millionen Deutsche bekommen jetzt 150 Euro pro Monat zusätzlich

Erst im Januar hat die Regierung das Kindergeld angehoben. Statt 250 Euro bekommen Eltern jetzt 5 Euro pro Kind mehr im Monat und damit insgesamt 255 Euro. Doch das ist noch nicht alles. Denn: Rund 2 Millionen Deutsche haben Anspruch auf einen weiteren Kindergeld-Zuschuss, der im Gesetz verankert ist. Und hier sind zwischen rund 150 Euro und weit über 1.000 Euro drin – je nachdem, wie viel man verdient und wo man wohnt.

Kindergeld, Zuschuss und mehr

Das Kindergeld ist eine Leistung für Eltern beziehungsweise für Adoptiveltern. An ihrer Stelle können – unter bestimmten Bedingungen – auch Großeltern, Stiefeltern oder Pflegeeltern das Kindergeld bekommen. Es steht also allen zu, die Kinder haben – auch Beamten. Diese aber erhalten darüber hinaus aber einen weiteren Kindergeld-Zuschuss, den sogenannten Familienzuschlag. Anspruch darauf haben derzeit knapp zwei Millionen Beamte, Richter und Soldaten. Wie das Bundesverwaltungsamt erklärt, ist der Familienzuschlag ein Bezügebestandteil, der zusätzlich zum Grundgehalt gezahlt wird. Wer Kinder hat, profitiert von einer höheren Zahlung. Wie hoch dieser Kindergeld-Zuschuss ausfällt, ist aber je nach Bundesland unterschiedlich.

→ 740 Euro pro Jahr: 20 Millionen Deutsche zahlen diese freiwillige Steuer

Nicht nur das. Der Zuschuss hängt auch von der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder und weiteren Faktoren wie der Besoldungsgruppe ab. Während beispielsweise Beamte in Baden-Württemberg für das erste und zweite Kind einen Kindergeld-Zuschuss in Höhe von je 138,84 Euro bekommen, sind es in Bayern zwischen 305,34 und 480,52 Euro für das erste Kind und bis zu 690,66 Euro für das zweite Kind. In Nordrhein-Westfalen gibt es sogar, je nachdem, wo man wohnt, bis zu 1.517,83 Euro pro Kind.

Kinderzuschlag: Auszahlung prüfen lassen

Der Kindergeld-Zuschuss hängt also von mehreren Faktoren ab und ist von Bundesland zu Bundesland anders. Eine Liste auf der Internetseite der Beamten-Berater schlüsselt auf, wie viel Familienzuschlag es wo gibt. Doch nicht nur Beamte können das Kindergeld aufstocken. Auch Angestellte können zusätzlich zum Kindergeld den sogenannten Kinderzuschlag beantragen. Hier zeigen wir, welche Anforderungen man dafür erfüllen muss, wie viel es gibt und wo man es beantragen kann.