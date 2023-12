Kindergeld steigt 2024: Wer bald 630 Euro bekommt

Erst im Januar dieses Jahres hat die Bundesregierung das Kindergeld erhöht. Eltern bekommen seitdem pro Kind 31 Euro mehr im Monat und damit insgesamt 250 Euro. Familien mit niedrigem Einkommen erhalten zudem einen Kinderzuschlag. Doch all das soll sich 2024 ändern. Die Bundesregierung will das Kindergeld abschaffen. Stattdessen sollen Kinder demnächst bis zu 630 Euro bekommen.

Kindergeld: Das ist der Grund für das Aus

Beim Kindergeld herrscht zu viel Chaos. Deshalb will die Bundesregierung mit der geplanten Reform bisherige Leistungen wie Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets und mehr bündeln. Zudem sollen Eltern nicht mehr bei verschiedenen Behörden aufschlagen müssen, um Kindergeld zu beantragen, sondern einen Antrag auch einfach online stellen können.

Aus diesen Gründen soll ab 2025 die sogenannte Kindergrundsicherung kommen und das Kindergeld damit ablösen. Die Kindergrundsicherung soll dann nur noch aus zwei Teilen bestehen: einem einkommensunabhängigen Kindergarantiebetrag und dem einkommensabhängigen Kinderzusatzbeitrag. Doch wie viel „Kindergeld“ gibt es dann noch?

So geht es weiter

Der Kindergarantiebetrag ist, wie die Bezeichnung bereits verrät, garantiert. Das bedeutet: Er ersetzt das Kindergeld und beträgt 250 Euro pro Monat. Dieser Kindergarantiebetrag steht jedem Kind zu und das unabhängig vom Einkommen der Eltern. Anders ist das beim Kinderzusatzbetrag. Dieser Betrag soll alle anderen zusätzlichen Leistungen ersetzen und nach Alter gestaffelt sein. Heißt: Je älter das Kind, umso mehr Geld gibt es. Nach Angaben des Familienministeriums könnte es für kleine Kinder so bis zu 530 Euro pro Monat geben. Älteren Kindern, sogar bis zu einem Alter von 27 Jahren (falls sie studieren), soll eine Kindergrundsicherung von bis zu 636 Euro monatlich zur Verfügung stehen.

Übrigens: Kinder, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, sollen das neue „Kindergeld“ dann auf ihr eigenes Bankkonto überwiesen bekommen. Das dürfte auf so manchen zutreffen, der in der Ausbildung ist oder studiert und in einer WG lebt oder eine eigene Wohnung hat. Noch ist das Gesetz aber nicht verabschiedet.