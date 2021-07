Kia Ceed (2022): Neues Design für den beliebten Kassenschlager

Fast 25.000 Einheiten des Kia Ceed wurden im Jahr 2020 in Deutschland neu zugelassen. Damit war das Kompaktklasse-Modell hierzulande das mit Abstand erfolgreichste Modell des koreanischen Herstellers. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres waren es bereits rund 11.500 Neuzulassungen. Damit blieb der Ceed mit einem Anteil von fast 38 Prozent aller Neuzulassungen der Marke auch im ersten Halbjahr des Jahres 2021 hausintern das Maß aller Dinge. Und jetzt kündigt sich ein neuer Kia Ceed an. Drei von vier Varianten erhalten für das Modelljahr 2022 eine Überarbeitung: das Grundmodell, der Kombi Ceed Sportswagon und der Shooting Brake ProCeed. Nur das Crossover-Modell Kia XCeed bleibt vorerst wie er ist.

Neuer Kia Ceed (2022) ab Oktober bei den Händlern

Auffällig bei der Neufassung ist vor allem das dynamischere Front- und Heckdesign. Hier kommt unter anderem das neue Kia-Logo zum Vorschein. Auch neue Leichtmetallfelgen und das an einigen Stellen veredelte Interieur fallen ins Auge. Kia verspricht zudem ein erweitertes Angebot an Assistenz- und Infotainmentfunktionen. Die Produktion startet im August im europäischen Kia-Werk in Zilina in der Slowakei. Bei den deutschen Händlern soll der neue Kia Ceed (2022) dann voraussichtlich ab Anfang Oktober stehen.

Sofort auffällig: Den Kühlergrill haben die Kia-Designer für das neue Ceed-Modell runderneuert. Beim Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid sowie bei den Sportausführungen GT Line und GT sind die seitlichen Lufteinlässe zu den Radhäusern nun deutlich größer dimensioniert und dynamischer gestaltet. Zusammen mit dem zentralen unteren Lufteinlass greifen sie das Flügel-Motiv des Kühlergrills auf und weiten es über die gesamte Breite der Front aus. Die Plug-in-Variante präsentiert sich etwas anders. Sie hat einen geschlossenen Kühlergrill mit einer charakteristischen Struktur zu bieten.

Dazu gesellen sich an der Front gegen Aufpreis neue Voll-LED-Scheinwerfer. Sie beinhalten neben Fern- und Abblendlicht auch LED-Nebelscheinwerfer und ein LED-Tagfahrlicht. Es besteht aus drei pfeilförmigen Modulen, die zugleich als Blinker fungieren.

Am Heck beinhaltet der Stoßfänger beim Plug-in-Modell und beim GT Line einen neuen glanzschwarzen Diffusor mit Chromleiste, der an die Frontoptik anknüpft. Das bisherige „Eco Plug-in“-Emblem des Teilzeitstromers wurde durch einen „PHEV“-Schriftzug im Stil des neuen Kia-Logos ersetzt. Je nach Ausführung fährst du auf Leichtmetallfelgen zu deinen Zielen. Sie sind je nach Ausführung 16, 17 oder sogar 18 Zoll groß.

Der neue Kia Ceed GT und GT Line des Grundmodells verfügen zudem über neue Rücklichter mit 48 wabenförmigen LED-Modulen. Die jeweils rot eingefassten multifunktionalen Module unter getöntem Glas sind in fünf horizontalen Reihen angeordnet. Wird der Blinker betätigt, leuchten die LEDs bestimmter Reihen sequenziell auf und zeigen dadurch ein Lichtmuster, das sich in die Abbiegerichtung bewegt.

Bei Kia Ceed GT Line fallen am Heck vor allem die neuen LED-Lichter auf.

Viele technische Erweiterungen

Im Innenraum kommen technische Erweiterungen zum Einsatz. Zum Beispiel beim volldigitalen Kombiinstrument. Es ist ausstattungsabhängig 12,3 Zoll groß und bietet bis zu vier verschiedene Grafikvarianten. Darunter auch eine, bei der die Darstellung der jeweiligen Wetterlage und Tageszeit angepasst wird. Praktisch: Per Sprachbefehl ist es im Kia Ceed künftig auch möglich, die Temperatur einzustellen.

Für Automatikmodelle steht künftig auch ein Autobahnassistent zur Verfügung. Er unterstützt nicht nur beim Lenken, sondern übernimmt auch das Beschleunigen und Bremsen. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Stop-and-go-Funktion greift in Kombination mit dem Automatikgetriebe auch auf Daten des Navigationssystems zu. Die Geschwindigkeit wird damit beispielsweise vor Kurven automatisch angepasst. Zudem werden im Navi hinterlegte Tempolimits automatisch berücksichtigt.

So sieht der neue Innenraum des Kia Ceed (2022) bei der Plug-in-Hybrid-Variante aus.

Zwei bisher nur warnende Systeme greifen jetzt im Notfall auch ein: Der aktive Totwinkelassistent erkennt per Radar herannahende Fahrzeuge in den rückwärtigen toten Winkeln. Versucht der Fahrer, trotz Warnung die Fahrspur zu wechseln, erfolgt zur Vermeidung einer Kollision automatisch ein Bremseingriff. Auch der Querverkehrwarner, der beim Zurücksetzen aus Einfahrten oder Parklücken die toten Winkel überwacht, führt jetzt bei Bedarf eigenständig einen Bremseingriff durch, wenn die Notbremsfunktion aktiviert ist.

Erhältlich ist für den Ceed nun auch ein Ausstiegswarner, der akustisch und optisch Alarm schlägt, wenn die Fondpassagiere beim Öffnen der Türen ein herannahendes Fahrzeug oder Fahrrad übersehen. Der Müdigkeitswarner wurde um einen Ablenkungswarner bei stehendem Verkehr erweitert: Reagiert der Fahrer nicht, wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug in Bewegung setzt, wird er durch einen Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Und die Rückfahrkamera lässt sich nun auch beim Vorwärtsfahren aktivieren.

Nur ein Plug-in-Hybrid-Modell beim Kia Ceed (2022)

Schade ist, dass der Kia Ceed (2022) zwar in vier Varianten mit Turbobenziner und einem Diesel mit Mild-Hybrid-Ausstattung zur Verfügung steht, aber nur in einer Plug-in-Hybrid-Version – als Kombi. Er bringt es auf 104 kW Leistung (141 PS) und fährt mit Elektroantrieb bis zu 60 Kilometer weit. In der Spitze sind mit E-Antrieb bis zu 120 km/h möglich. Was der neue Kia Ceed kostet? Dazu hat sich der koreanische Hersteller bisher noch nicht geäußert.