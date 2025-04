überMORGEN-Podcast: Macht KI-Musik Künstler arbeitslos?

Gerade in kreativen Branchen wirft künstliche Intelligenz Selbstverständlichkeiten um. KI-Musik-Tools wie Suno erlauben es dir, mit einem einfachen Prompt und wenigen Mausklicks maßgeschneiderte Hits zu generieren, für die noch vor wenigen Jahren Profis stundenlang am Computer und/oder im Studio sitzen mussten. Aber was bedeutet das für die Musik-Branche – und was kommt als nächstes?

Was sagt der Experte für KI-Musik?

Unsere Host Johanna Müssiger hat für den Podcast mit Dr. Stephan Baumann gesprochen. Er ist promovierter Musik- und KI-Forscher, arbeitet beim Deutschen Forschungszentrum für KI (DFKI) und steckt im Thema wie kaum ein anderer in Deutschland.

Passend zum Podcast-Thema drehen sich auch unsere Podcast-Rubriken um KI-Musik. Hier spricht Johanna mit Blasius aus der inside-digital-Redaktion über verschiedene KI-Tools, mit denen jeder Musik machen kann – und was ein legendärer Lachanfall von Elvis künstlicher Intelligenz voraus hat. Hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen wie KI-Musik bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

