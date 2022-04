Keine Strafe! In diesen drei Situationen darf man über eine rote Ampel fahren

Seit November des vergangenen Jahres gelten neue Bußgelder im Straßenverkehr. Wer zu schnell fährt, muss mit deutlich höheren Strafen rechnen. Und auch die Geldbußen für Falschparken und Halten in zweiter Reihe sind deutlich gestiegen. Für zwei Verhaltensweisen müssen Autofahrer sogar ihren Führerschein abgeben. Auch bei roten Ampeln kennt das Gesetz keinen Spaß. Wer bei Rot die Ampel überfährt und erwischt wird, zahlt mindestens 90 Euro und bekommt einen Punkt in Flensburg. Bei schweren Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Und wer das vor einer roten Ampel macht, muss tief in die Tasche greifen. Doch es gibt drei Ausnahmen, bei denen man über Rot fahren darf.

Dann darf man über eine rote Ampel fahren

Die hohen Strafen für das Überfahren einer roten Ampel sind nicht grundlos so hoch. Denn wer über Rot fährt, riskiert Menschenleben. Doch in drei Fällen ist es erlaubt. In der ersten Situation waren vermutlich bereits viele Autofahrer. Wenn ein Martinshorn erklingt und Blaulicht im Rückspiegel zu sehen ist, man aber an einer roten Ampel steht, ist man sogar dazu verpflichtet über Rot zu fahren und Platz für Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei zu machen. Doch das bedeutet nicht, dass man einfach Gas geben und losfahren soll.

Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Autofahrer an einer roten Ampel in diesem Fall vorsichtig die Haltelinie überfahren. Verstummt das Martinshorn und die Einsatzfahrzeuge sind vorbeigefahren, muss man anschließend auf Grün warten, bevor man losfährt. Ein vorsichtiges Zurückfahren hinter die Haltelinie ist erlaubt – insbesondere dann, wenn man die Ampel nicht mehr sehen kann.

Über Rot fahren, doch vorher an der Halteleine anhalten

Eine andere Situation dürfte den meisten Autofahrern zwar ebenfalls bekannt sein, doch niemand würde das wohl als „über Rot fahren“ bezeichnen. Doch das ist es, was man macht, wenn man an einer Ampel rechts abbiegt, sobald ein Grünpfeil vorhanden ist. Dieser gestattet das Rechtsabbiegen auch bei roten Ampeln. Allerdings lässt sich immer wieder beobachten, dass Autofahrer dieses Zusatzschild als Freifahrtschein ansehen und einfach fahren, als wäre die Ampel grün. Was viele offenbar nicht wissen oder nicht wissen wollen: Man muss zunächst an der Haltelinie stoppen, bevor man rechts abbiegen darf. Wer nicht anhält, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Wie lang muss man an einer roten Ampel warten?

Jeder Autofahrer kennt es: Man wartet an einer roten Ampel und sie wird einfach nicht grün. Doch darf ich irgendwann einfach drüberfahren? Ja, das darf man. Im Bußgeldkatalog steht dazu folgendes: „Manchmal kann es auch vorkommen, dass eine Ampel defekt ist. Bleibt eine Lichtzeichenanlage beispielsweise dauerhaft rot, können Sie nach einer Wartezeit von mindestens fünf Minuten weiterfahren.“ Allerdings gilt das nur, wenn man äußerste Vorsicht walten lässt und keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.