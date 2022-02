Keine Chance gegen Vivo und Oppo: Huawei fliegt raus

Verwunderlich ist es eigentlich nicht. Schon im Sommer des vergangenen Jahres zeichnete sich der Abstieg Huaweis einmal mehr deutlich ab. Und damit ist nicht nur die zunehmende Bedeutungslosigkeit des einstigen Spitzenherstellers auf dem internationalen Smartphone-Markt gemeint, sondern auch im Heimatland China. Auch das noch junge neue Jahr lässt wenig Hoffnung auf Besserung zu, wie die neuen Zahlen zeigen.

China sagt Adieu: Huawei rutscht weiter ab

Auch in China scheint Huawei zusehends nicht mehr gegen die nachrückende Konkurrenz rund um Xiaomi, Vivo, Oppo und Co. anzukommen. Wie die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf Statistiken von IDC-Marktforschern berichtet, fliegt Huawei nun auch aus den Top 5 der erfolgreichsten Handy-Hersteller in China. Auch im Q2 2021 fiel Huawei nur noch unter die Abteilung „Sonstige“ – der Trend setzt sich 2022 demnach fort. Nach fünf Jahren an der Spitze, zeichnete sich der Misserfolg schon 2020 ab, wo Huawei nur noch 20 Prozent des chinesischen Marktes für sich beanspruchen konnte.

Huawei sind mittlerweile andere chinesische Marken voraus. Allen voran Vivo, die 2021 mehr als 70 Millionen Geräte verkaufen konnten. Auch Oppo schießt mit knapp 67 Millionen verkauften Smartphones in die Top 3, genauer gesagt auf den zweiten Platz. Beide Hersteller gehören zum chinesischen Riesen-Unternehmen BBK Electronics, die auch noch weitere aufstrebende Marken unter einem Dach vereinen. Auf dem dritten Platz schließt derweil Xiaomi ab, die im vergangenen Jahr 51,1 Millionen Einheiten absetzen konnten.

Honor nimmt Huaweis Platz ein

Nachdem Huawei sich von der Tochterfirma Honor getrennt hat, ist Honor auf Erfolgskurs. Man konnte nicht nur den Google Play Store erfolgreich reintegrieren, sondern auch Marktanteile in China an sich reißen. Innerhalb kürzester Zeit kann Honor ein Wachstum von 4,9 Prozent verzeichnen und sich den fünften Platz der erfolgreichsten Hersteller 2021 in China sichern.

Immer wieder spekulierte man, ob Huawei sich auf den Smartphone-Markt zurückkämpfen kann. Rein technisch gab es allen Anlass dazu, etwa durch das Huawei Nova 9 oder dem brandneuen Huawei P50 Pro. Auch Berichte darüber, dass Huawei Handys nicht mehr selbst produzieren, sondern extern unter eigenem Namen herstellen lassen will, sorgte für neue Hoffnung. Doch das größte Problem bleiben weiterhin die auch unter Biden fortbestehenden US-Sanktionen, unter denen Huawei keine US-Produkte nutzen darf. Auch den Google Play Store nicht. Die Eigenentwicklung Harmony OS konnte sich bislang nicht erfolgreich etablieren.