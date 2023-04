Kein Kabel, keine Cloud: Google revolutioniert das Teilen von Dateien

Apple-Nutzer kennen es bereits seit 10 Jahren: Mit AirDrop lassen sich Dateien kabellos zwischen iPhones, iPads und Macs in der unmittelbaren Umgebung übertragen. Dies funktioniert auch ohne bestehende Internetverbindung über Wi-Fi Direct. Jetzt möchte Google eine ähnliche Technologie auch für Windows anbieten.

Nearby Share unterstützt Windows

Mit Nearby Share hat Google im Jahr 2020 eine AirDrop-Alternative für Android-Smartphones veröffentlicht. Damit können Android-Nutzer Fotos und andere Dateien kabellos mit Personen in der Umgebung teilen. Nun erweitert man diese Technologie auf Windows-Computer.

Nearby Share für Windows befindet sich aktuell in einer Testphase. Bisher können nur Nutzer aus den USA teilnehmen, mit VPN kannst du dir die App jedoch auch hierzulande auf den Computer laden. Da die App bereits auf Deutsch verfügbar ist und in unserem Test auf Anhieb funktioniert hat, sollte einem baldigen, weltweiten Start nichts im Wege stehen.

Alles, was du dazu benötigst, ist ein Android-Smartphone mit Android 6 oder neuer, sowie einen PC mit Windows 10 oder 11 in der 64-Bit-Version.

So funktioniert das Teilen von Dateien

Einmal gestartet, muss man sich einmalig mit dem eigenen Google-Konto anmelden und schon kann es losgehen. Auf der linken Seite der App kann man auswählen, ob man Dateien von jedem, nur von Kontakten oder ausschließlich von eigenen Geräten empfangen möchte. Die Nearby Share App öffnet sich automatisch im Hintergrund, sobald du den Computer startest. So ist der Dienst immer verfügbar.

Nearby Share für Windows im Einsatz

Rechts kann man einzelne Dateien oder ganze Ordner zum Übertragen auswählen und sieht, wenn man eine Datei geschickt bekommt.

Auf dem Smartphone wählt man zum Teilen Nearby Share und sieht anschließend eine Liste aus verfügbaren Geräten in der Nähe. Hier sollte nun auch der Windows-Computer auftauchen.

Funktioniert – mit einer Einschränkung

Nearby Share ist eine tolle Möglichkeit, Fotos und Dateien mit Personen in der Umgebung zu teilen. So werden Fotos und Videos in voller Qualität übertragen und man benötigt keine Cloud oder Internetverbindung. Dank schneller Übertragungsgeschwindigkeiten eignet sich die Technologie auch für größere Dateien, wie beispielsweise Videos.

Noch gibt es jedoch eine große Einschränkung für die Nutzung zwischen Smartphone und PC. So müssen sich beide Geräte im selben WLAN befinden. Beim Senden zwischen zwei Smartphones existiert diese Einschränkung nicht.