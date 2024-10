Kein Bargeld mehr: Sparkasse schlägt Alarm

Zum Geldautomaten gehen, Geheimzahl und Betrag eingeben und schon hat man wieder Bargeld im Portemonnaie. Scheine und Münzen dabei zu haben ist hierzulande noch immer eine gute Idee, kann man schließlich nicht immer und überall mit EC-Karte bezahlen. Doch für viele Tausend Kunden der Sparkasse ist das jetzt nicht mehr möglich. Und während die Geldbeutel der Kunden leer sind, empfiehlt die Sparkasse eine andere Methode, wie man an Bargeld kommt.

Sparkasse: Kein Geld mehr an Geldautomaten

Für viele ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Bargeld endgültig verschwindet. Es gibt immer weniger Geldautomaten und viele Banken schließen Filialen – insbesondere in ländlichen Gegenden. Als würde das allein nicht schon reichen, kommen derzeit zigtausende Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr nicht mehr an Bargeld. Der Grund: Viele Geldautomaten im Geschäftsgebiet sind bereits leer oder aufgrund einer Störung außer Betrieb. Wie der Westfälische Anzeiger berichtet, hat die Sparkasse aber auch einen Plan B.

So bittet die Sparkasse ihre Kunden, aktuell möglichst mit Karte zu bezahlen oder sich auf anderem Weg mit Bargeld zu versorgen. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise an den Kassen der großen Lebensmittelketten wie Aldi, Lidl, Edeka oder Rewe, die beim Einkauf auch auf Wunsch Bargeld auszahlen, heißt es. Aber hier kann man nur Geld abheben, wenn man mit EC-Karte bezahlt. Zudem gibt es häufig auch einen Mindesteinkaufswert, um diese Möglichkeit in Anspruch nehmen zu können. Und: Meistens gibt es nicht mehr als 200 Euro. Wer mehr benötigt, muss zu einem Geldautomaten einer anderen Bank gehen und dort Geld abheben. Das ist allerdings meist mit Gebühren verbunden.

Man bittet Kunden um Verständnis

Es heißt, die Sparkasse arbeite mit Hochdruck daran, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und bittet Kunden um Verständnis für die eventuell entstehenden Unannehmlichkeiten. Doch wie kann es sein, dass so viele Geldautomaten leer sind? Der Grund ist offenbar ein Streik bei einem Wertdienstleister, der die Automaten der Sparkasse an Volme und Ruhr wartet und befüllt. Mit rund 180.000 Kunden ist die Sparkasse eine der größten Banken der Region.