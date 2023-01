Kauftipp: Das sind die besten Handys unter 300 Euro

Egal, ob du dich für ein neues Smartphone von Samsung, Xiaomi oder Motorola entscheiden möchtest, für unter 300 Euro ist die Auswahl an passenden Endgeräten riesig. Das macht sie allerdings umso schwieriger. Wir möchten dir dabei helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Und deswegen bieten wir dir eine sorgfältig ausgewählte Bestenliste zu den attraktivsten Handys bis zu einem Preis von 300 Euro. Mit dabei sind zahlreiche namhafte Hersteller, aber auch einige Produzenten, die du vielleicht nicht sofort in Erwägung ziehen würdest.

Smartphone-Geheimtipp für unter 300 Euro: ZTE Axon 30 5G

Einer dieser Hersteller ist beispielsweise ZTE. Der chinesische Hersteller bietet in Deutschland für unter 300 Euro in ausgewählten Onlineshops das ZTE Axon 30 5G an. Das Besondere an diesem Smartphone ist nicht nur die Tatsache, dass eine Vierfach-Kamera auf der Rückseite zum Einsatz kommt (64 + 8 + 5 + 2 Megapixel), sondern auch eine hinter dem 6,92 Zoll großen Display verbaute Frontkamera. Der Vorteil: Eine Display-Aussparung (Notch) gibt es bei diesem Smartphone nicht. Stattdessen kannst du den Bildschirm ohne Einschränkung in seiner vollen Pracht nutzen. Auch die Leistung des ZTE Axon 30 5G ist dank des verbauten Qualcomm Snapdragon 870 5G überdurchschnittlich gut.

Beste Handys unter 300 Euro: Die besten Alternativen

Ebenfalls schon für unter 300 Euro zu haben: das Motorola Edge 30. Ausgestattet mit dem Qualcomm Snapdragon 778G+ Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz bietet auch dieses Smartphone viel Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Außerdem an Bord: eine Dreifach-Kamera (50 + 50 + 2 Megapixel) und ein 6,5 Zoll großes Display. Ein weiterer Geheimtipp: das Realme 9 Pro+. Zwar fällt das Display bei diesem Smartphone mit einer diagonalen Abmessung von 6,4 Zoll etwas kleiner aus, dir stehen aber ebenfalls eine Triple-Kamera (50 + 8 + 2 Megapixel), 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz zur Nutzung bereit. Als Prozessor kommt der 5G-fähige MediaTek Dimensity 920 zum Einsatz.

Die besten Samsung-Smartphones unter 300 Euro

Und Samsung? Natürlich kannst du dir auch von dem hierzulande beliebten Elektronikkonzern aus Korea ein solide ausgestattetes Smartphone für unter 300 Euro sichern. Empfehlenswert ist unter anderem das Samsung Galaxy A33 5G. Der Name verrät es bereits: Über den integrierten Samsung Exynos 1280 Prozessor ist auch dieses Smartphone in der Lage, in 5G-Netzen zu funken. Aber natürlich nur, wenn du einen Handytarif nutzt, der auch für die 5G-Nutzung freigeschaltet ist. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem eine Vierfach-Kamera (48 + 8 + 5 + 2 Megapixel), 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz.

Ebenfalls von Samsung, aber eingegliedert in die etwas weniger werthaltige M-Klasse: das Galaxy M33 5G. Der Bildschirm dieses Handys ist etwas größer als jener des Galaxy A33 5G und dir steht eine Quad-Kamera mit einem etwas anderen Setup (50 + 5 + 2 + 2 Megapixel) zur Verfügung. Ebenfalls nutzbar sind aber auch bei diesem Mobiltelefon 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Und all das ist eingebettet in das SoC des Samsung Exynos 1280.

Augen offen halten gilt es zudem hinsichtlich des Samsung Galaxy M52 5G. Denn auch dieses Smartphone steht im Rahmen von Sonderangeboten zum Teil für unter 300 Euro zur Verfügung. Auf Basis des Qualcomm Snapdragon 778G Prozessors kannst du ein 6,7 Zoll großes Display nutzen und auf 6 GB Arbeitsspeicher sowie 6 GB RAM vertrauen. Hinzu kommen eine Dreifach-Kamera (64 + 12 + 5 Megapixel) und ein 5.000 mAh großer Akku.

Die besten Handys unter 300 Euro im Vergleich

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Handys unter 300 Euro in einer tabellarischen Übersicht.

Smartphone Vorstellung Display Speicher Prozessor RAM Kamera Rückseite Preis ZTE Axon 30 5G Dezember 2021 6,92 Zoll

1.080 x 2.460 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 870



1 x 3,2 GHz (A77)

3 x 2,4 GHz (A77)

4 x 1,8 GHz (A55)

8 GB 64 + 8 + 5 + 2 Megapixel ab 299 Euro Motorola Edge 30 Mai 2022 6,5 Zoll

1.080 x 2.040 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 778G



4 x 2,4 GHz (A78)

4 x 1,8 GHz (A55) 8 GB 50 + 50 + 2 Megapixel ab 259 Euro Realme 9 Pro Plus



Februar 2022 6,4 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB MediaTek Dimensity 920



2 x 2,5 GHz (A78)

6 x 2 GHz (A55) 6 GB 50 + 8 + 2 Megapixel ab 299 Euro Samsung Galaxy A33 5G März 2022 6,4 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB Samsung Exynos 1280



2 x 2,4 GHz (A78)

6 x 2 GHz (A55) 6 GB 48 + 8 + 5 + 2 Megapixel ab 290 Euro OnePlus Nord CE 2 5G März 2022 6,43 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB MediaTek Dimensity 900



2 x 2,4 GHz (A78)

6 x 2 GHz (A55) 8 GB 64 + 8 + 2 Megapixel ab 299 Euro Oppo Reno6 5G September 2021 6,4 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB MediaTek Dimensity 900



2 x 2,4 GHz (A78)

6 x 2 GHz (A55) 8 GB 64 + 8 + 2 Megapixel ab 290 Euro Vivo V21 5G April 2021 6,44 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB MediaTek Dimensity 800U



2 x 2,4 GHz (A76)

6 x 2 GHz (A55) 8 GB 64 + 8 + 2 Megapixel ab 249 Euro Xiaomi Note 11 Pro 5G Februar 2022 6,67 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 695



2 x 2,2 GHz (A78)

6 x 1,7 GHZ (A55) 6 GB 108 + 8 + 2 + 2 Megapixel ab 285 Euro Poco X4 Pro 5G März 2022 6,67 Zoll

1,080 x 2.400 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 695



2 x 2,2 GHz (A78)

6 x 1,7 GHZ (A55) 6 GB 108 + 8 + 2 Megapixel ab 268 Euro Honor Magic4 Lite 5G April 2022 6,81 Zoll

1.080 x 2.388 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 695



2 x 2,2 GHz (A78)

6 x 1,7 GHZ (A55) 6 GB 48 + 2 + 2 Megapixel ab 244 Euro Nokia X20 Mai 2021 6,67 Zoll

1.080 x 2.400 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 480



4 x 2 GHz (A76)

4 x 1,8 GHZ (A55) 8 GB 64 + 5 + 2 + 2 Megapixel ab 260 Euro Gigaset GS5 November 2021 6,3 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB MediaTek Helio G85



2 x 2 GHz (A75)

6 x 1,8 GHz (A55) 4 GB 48 + 8 Megapixel ab 260 Euro Huawei Nova 9 Oktober 2021

(ohne Google-Dienste) 6,57 Zoll

1.080 x 2.340 Pixel 128 GB Qualcomm Snapdragon 778G 4G



4 x 2,4 GHz (A78)

4 x 1,8 GHz (A55) 8 GB 50 + 8 + 2 + 2 Megapixel ab 271 Euro Apple iPhone 8 Oktober 2017 4,7 Zoll

750 x 1.334 Pixel 32 GB Apple A11 Bionic 2 GB 12 Megapixel ab 275 Euro

Mit gelistet ist in der obigen Tabelle unter anderem auch das Apple iPhone 8. Beachten solltest du aber, dass dieses Smartphone für unter 300 Euro nur mit 32 GB Speicherplatz zu haben ist und zudem auch schon aus dem Jahr 2017 stammt, also für ein Smartphone steinalt ist. Problematisch ist das insbesondere hinsichtlich künftiger Updates. Denn iOS 16 hat das iPhone 8 im Herbst vergangenen Jahres zwar noch erhalten, es gilt aber als sicher, dass iOS 17 für das Telefon in diesem Jahr nicht mehr ausgeliefert wird. Wenn du dich für das iPhone 8 entscheidest, solltest du das in jedem Fall im Hinterkopf behalten.

Hast du noch etwas mehr Geld übrig? Dann möchten wir dir empfehlen, auch einen Blick auf die besten Smartphones unter 400 Euro und die besten Handys unter 500 Euro zu werfen. Denn für nicht viel mehr Geld bekommst du bei deinem neuen Handy in diesen beiden Preisklassen eine ungleich bessere Ausstattung. Und solltest du dich am Ende doch für ein Smartphone unter 300 Euro entscheiden: Achte darauf, dass dein Mobiltelefon mindestens 128 GB Speicherplatz bietet. Alles andere ist aus unserer Sicht grundsätzlich nicht empfehlenswert.

