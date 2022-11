Kaufprämie für E-Autos: ADAC empört und verlangt jetzt das

Die Idee hinter der Kaufprämie für Elektrowagen war ursprünglich, Verbraucher dazu zu bewegen, ihren Verbrenner abzuschaffen und auf E-Mobilität umzusteigen. Das ist zwar nach wie vor die Intention hinter dem Förderprogramm. Doch muss die Kaufprämie aka Umweltbonus reformiert werden? Der ADAC meint: ja.

ADAC: Förderung von E-Autos verbraucherunfreundlich

Verbraucherunfreundlich? Wie kann das zusammenpassen, obwohl das Förderprogramm Käufer entlasten soll? Nun, das Argument des Automobilclubs ist vor allem die Tatsache, dass Verbraucher beim Kauf eines E-Autos nicht eindeutig wissen, ob sie die Prämie überhaupt bekommen oder nicht. Letztlich lockt man potenzielle Kunden mit dem Angebot. Wie der ADAC kritisiert, habe die Bundesregierung den Moment verpasst, in dem man die Umweltprämie verbraucherfreundlicher hätte gestalten können. Käufer sollten schon vor dem Kauf wissen, ob sie die Förderung erhalten oder nicht, fordert Karsten Schulze, Technikpräsident des ADAC. Das berichtet die Zeit unter Berufung auf die dpa.

Auch aus den Reihen vom Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) kommt Kritik, die jene des ADAC unterstützt. „Viele Kunden müssen nun bis zum Jahresende hoffen und bangen, dass ihr bestelltes Elektrofahrzeug rechtzeitig zugelassen werden kann. Ihnen droht andernfalls ein kompletter oder teilweiser Verlust der Förderung“, betont VDIK-Präsident Reinhard Zirpel. Ob Verbraucher den Zuschuss bekommen oder nicht, erscheine willkürlich.

E-Mobilität muss für jeden zugänglich sein

Damit eine sogenannte grüne Wende stattfinden kann und Menschen umsteigen, müsse E-Mobilität für jedermann zugänglich sein – und das mit niedrigen Hemmschwellen. Das sei derzeit nicht der Fall, erklärt der ADAC. Im Gegenteil: Deutsche Autohersteller bieten Elektrowagen nicht zu günstigen Konditionen an, sondern überteuern ihre Modelle. „Hersteller sind aufgefordert, Kunden deutlich stärker entgegenzukommen und so auch die sinkende Förderung ein Stück weit zu kompensieren“, verlangt Schulze vom ADAC.

So reformierte sich die Kaufprämie bereits

Die Kaufprämie für E-Autos wurde von politischer Seite bereits reformiert. So läuft der Zuschuss für Plug-in-Hybride bereits in diesem Jahr aus. Für 2023 und 2024 plant die Bundesregierung eine Deckelung des Förderprogramms, sodass Käufer weniger Geld beim Kauf eines reinen Elektroautos bekommen. Hinzukommt, dass an dem 1. September 2023 der Umweltbonus ausschließlich für Privatpersonen gilt, aber nicht mehr von Unternehmen beansprucht werden kann. Außerdem ist ein Antrag auf Förderung nur dann möglich, wenn die Zulassung des Fahrzeugs bereits erfolgt ist.