Katastrophaler Katastrophenschutz: Deshalb werden die meisten Deutschen nicht gewarnt

In einem Katastrophenfall sollen die Behörden die Bevölkerung warnen. Diese Warnung geschieht bisher unter anderem über Sirenen, Lautsprecherdurchsagen und Warn-Apps. Wie unzureichend diese Systeme funktioniert, ist gerade Diskussion rund um die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Doch es soll alles besser werden. Und zwar mit Cell Broadcast. Die Technik ist vorhanden und man erreicht theoretisch eine riesige Menge an Menschen ohne App, aufwendige Sirenen und langsame Durchsagen der Feuerwehr oder Polizei. Doch jetzt zeigt sich, dass das deutsche System DE-Alert, das darauf beruht, ein großes Problem hat.

Warnungen gehen nicht an alle

Wie die WirtschaftsWoche jetzt berichtet, steht es um den Hoffnungsträger nicht so gut, wie von vielen erwartet. Denn die Software, die dafür nötig ist, befindet sich gar nicht automatisch auf allen Handys und Smartphones in Deutschland. Die Bilanz ist dabei erschreckend: Nur Android-Smartphones mit den Versionen 11 und 12 besitzen die Fähigkeit, solche Warnungen zu empfangen. Das stellt für Besitzer von älteren Smartphones ein echtes Problem dar. Denn sie können die Software wohl nicht separat herunterladen und installieren, sondern muss in der Regel vom Smartphone-Hersteller über ein Update eingespielt werden.

Apple beschickt wohl seine iPhones mit der Software erst im Herbst. Und dann versorgt Apple wohl auch nur diese, die iOS 16 bekommen. Damit fallen erstaunlich viele Geräte aus der Warnkette heraus. Das ist auch der Grund, so die WirtschaftsWoche, dass der geplante Warntag Anfang September abgesagt wurde. Die Projektverantwortlichen lassen sich in der WiWo mit den Worten zitieren, dass ein solcher Test „nur eine große Enttäuschung werden“ würde.

Warntag 2020 war ein Misserfolg

Schon der Warntag 2020, also der letztmalige Tag, an dem alle Warnsysteme in Deutschland auf die Probe gestellt wurden, wurde zum Desaster. Mit dem neuen System wollte man alles besser machen, doch nun scheint dieses Ziel in weite ferne gerückt. Aus Mobilfunkkreisen zitiert die WiWo folgenschwer: „Wenn wir mittelfristig 60 Prozent der Handys in Deutschland warnen können, wäre das schon ein guter Wert.“ Damit wäre die erhoffte flächendeckende Warninfrastruktur über Cell Broadcast eher ein Flickenteppich und erreichte nur Menschen mit neuen oder eher teureren Smartphones.