Ka-Sat-Ausfall: So lief der Angriff auf das Internet ab

Viasat spricht in seinem auf Englisch verfassten Statement von einem „vielfältigen und vorsätzlichen Cyberangriff“ auf das Ka-Sat-Netzwerk. Dieser habe zur teilweisen Unterbrechung des Internetdienstes geführt. „Während die meisten Benutzer von dem Vorfall nicht betroffen waren, wirkte sich der Cyberangriff auf mehrere Tausend Kunden in der Ukraine und Zehntausende andere Festnetz-Breitbandkunden in ganz Europa aus“, so Viasat. Betroffen waren demnach die verbraucherorientierten Dienste des Satelliten. Die betroffenen Breitbandmodems für Privathaushalte verwenden die Dienstemarke „Tooway“.

So lief der Angriff auf Ka-Sat ab

Am 24. Februar 2022 gegen 03:02 UTC – das war die Nacht des Einmarsches der Russen in die Ukraine – wurde ein hohes Volumen „an fokussiertem, böswilligem Datenverkehr festgestellt“, so Viasat. Dieser kam von mehreren SurfBeam2- und SurfBeam 2+-Modems und/oder zugehörigen Kundenstandortgeräten, die sich physisch in der Ukraine befanden. Dieser gezielte Denial-of-Service-Angriff habe es vielen Modems schwer gemacht, online zu bleiben. Bei Viasat habe man zusammen mit Skylogic damit begonnen, die Situation zu prüfen und die böswilligen Modems offline zu schalten. Skylogic ist eine Tochter vom Satellitenanbieter Eutelsat, die den Ka-Sat technisch betreut.

Doch es seien dann andere Modems im Netzwerk aufgetaucht, „um den gezielten verkehrsbasierten Angriff in den nächsten Stunden fortzusetzen“. Gleichzeitig verabschiedeten sich mehr und mehr normale Modems. Gegen 04:15 UTC beobachteten Viasat und Skylogic letztlich eine größere Anzahl von Modems in weiten Teilen Europa, die das Netzwerk im Laufe von etwa 45 Minuten verließen.

Noch immer arbeite Viasat mit den Behörden und Regulierungsbehörden daran, den Cyberangriff zu untersuchen. „Wir glauben, dass der Zweck des Angriffs darin bestand, den Dienst zu unterbrechen.“ Es gebe keine Beweise dafür, dass auf Endnutzerdaten zugegriffen oder diese kompromittiert wurden. Auch gebe es keine Hinweise, dass auf Endgeräte der Kunden zugegriffen wurden. Und es gebe auch keine Hinweise darauf, dass der KA-SAT-Satellit selbst oder seine unterstützende Satelliten-Bodeninfrastruktur selbst direkt beteiligt, beeinträchtigt oder kompromittiert waren, so Viasat.

So geht es nun für die Kunden weiter

Viasat betont, dass man aufgrund des Großhandels-Charakters des eigenen Geschäfts normalerweise nicht mit Endnutzern, sondern mit Providern und Distributoren zusammenarbeitet. Das tue man auch jetzt, um die Kunden der Distributoren wieder online zu bringen. Bestimmte Endkunden-Modems erhielten umgehend Over-the-Air-Updates. Oft reichten diese Updates aber nicht aus, um die Funktionalität wieder zu gewährleisten. Hier müssen die Provider offenbar neue Modems ausliefern. Viasat habe bereits etwa 30.000 Ersatzmodems an seine Partner geschickt und sei bereit, bei Bedarf zusätzliche Modems zu liefern.

Jene Modems, die nicht mehr funktionieren, seien durch „destruktive Befehle“ über den Flash-Speicher außer Betrieb genommen worden. Sie seien aber nicht dauerhaft unbrauchbar, heißt es von Viasat. Man habe eine umfassende Analyse der betroffenen Modems durchgeführt. Es gebe keine Anomalien oder Auswirkungen auf elektrische Komponenten, keine Auswirkungen oder Beeinträchtigung physischer oder elektronischer Modemkomponenten, keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung oder Manipulation der Viasat-Modemsoftware oder die Firmware. Die Modems können über einen Werksreset vollständig wiederhergestellt werden, heißt es von Viasat.

Sofern du immer noch von dem Ausfall betroffen bist: Ansprechpartner ist dein Vertragspartner – also dein Provider und nicht Viasat als Eigentümer des Satelliten.