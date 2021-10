Just Dance 2022 - Das ist die nächste Generation des beliebten Klassikers

Just Dance 2022 ist fast da. Die nächste Generation des Spiels bringt neue Universen und 40 neue Songs mit sich. Um welche Songs es sich handelt und worauf du dich sonst noch freuen kannst, erfährst du jetzt hier.

Was ist Just Dance?

Just Dance ist ein extrem beliebtes Tanz- und Partyspiel. Vor allem bei jungen Leuten trifft es auf große Beliebtheit. Denn hier verschmelzen Sport und Spaß. Auf dem Bildschirm wird eine Choreographie gezeigt, welche es gilt, möglichst akkurat nachzuahmen. Gelingt es dir, so erhältst du Punkte für jeden korrekt ausgeführten Move.

Das Spiel kann sowohl allein als auch mit Freunden oder Familie gespielt werden. Genau deswegen wurde es schnell zu einem beliebten Partyhit. Denn was macht mehr Spaß, als mit Freunden vor einem Bildschirm rumzuhampeln und dann Scores zu vergleichen? Das Spiel macht einfach gute Laune. Gewisse Songs und Choreographien haben mittlerweile fast schon Kultstatus erreicht. So unter anderem das bekannte Lied “Rasputin”.

Just Dance 2022: 40 neue Songs

Von Katy Perry bis hin zu K-Pop, die neue Songauswahl von Just Dance 2022 hat es in sich. Mit 40 neuen Top-Songs kann das Spiel sich definitiv sehen lassen. Doch was genau befindet sich so auf der offiziellen Tracklist des neuen Spiels? Hier finden sich unter anderem Klassiker wie “Last Friday Night” von Katy Perry, aber auch aktuelle Hits wie “BOOMBAYAH” von BLACKPINK wieder. Mit einer so breit gefächerten Auswahl ist ganz sicher für jeden etwas dabei. Natürlich sind auch Stars wie Beyoncé und Imagine Dragons mit dabei.

Die vollständige, offizielle Tracklist lässt sich schon jetzt auf genius einsehen. Schau also mal dort vorbei, vielleicht ist auch einer deiner Lieblingssongs mit dabei.

Just Dance Unlimited

Mithilfe von Just Dance unlimited, kannst du in Just Dance 2022 auch Songs aus vorherigen Generationen spielen. Es handelt sich hierbei um ein monatliches Abonnement. Dieses schaltet für dich über 700 zusätzliche Songs frei. Die Preise für diesen Service variieren je nach Plattform, befinden sich jedoch meistens zwischen 3 und 4 Euro für einen Monat.

Bei jeder Kopie von Just Dance 2022 ist außerdem ein kostenloser Testmonat von Just Dance unlimited enthalten. Du hast also die Möglichkeit, den Service ausführlich auszuprobieren, bevor du dich entscheidest dafür zu bezahlen.

Wann kommt das Spiel auf den Markt?

Just Dance 2022 soll offiziell am 4. November herauskommen. Das Spiel wird für die Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Google Stadia, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein. Bereits jetzt kannst du das Spiel im offiziellen Ubisoft Store für rund 60 Euro vorbestellen. Für die Switch ist es dort aktuell nur als Download verfügbar.