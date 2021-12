Joko & Klaas: "Das ist das Schlimmste, was wir je gedreht haben"

Silvester für Eins heißt die Produktion, die ProSieben nachträglich für Silvester um 20.15 Uhr ins Programm genommen hat. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben die neue Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms erarbeitet. Unter dem Titel „Silvester für Eins“ sollen sie eine neue Tradition zum Jahreswechsel etablieren.

Regie verzweifelt an Joko & Klaas

Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko Winterscheidt als Butler gleich in mehrere Rollen, um der Herrin des Hauses einen wundervollen Geburtstag zu bereiten. Wie jedes Jahr. Schwer zu erraten: Die Haus-Herrin verkörpert Klaas Heufer-Umlauf. Doch schon bevor die erste Klappe fällt, stoßen Joko und Klaas gemeinsam und mit dem Team an, um das zurückliegende Jahr zu feiern. Cheerio!

In einer kurzen Vorschau, die du schon jetzt auf dem Streaming-Portal Joyn abrufen kannst, wird deutlich: Es wird eine sehr chaotische Version von Dinner für One. So ist vom Regie-Pult während der Dreh-Arbeiten der Ausspruch zu vernehmen: „Das ist das Schlimmste, was wir je gedreht haben“. Entsetzte Gesichter unterstreichen das. Man darf also auf die finale Ausgabe gespannt sein. Du kannst sie nicht nur im linearen Fernsehen bei ProSieben sehen, sondern auch auf Joyn.

Wie kam es zu Silvester für Eins?

Joko & Klaas haben bei „Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice“ gegen ProSieben verloren und müssen sich deshalb in die Dienste des Senders stellen. Dieser hat ihnen diese Sendung aufgetragen. In der Vergangenheit haben auch schon Joko & Klaas gewonnen, die dafür 15 Minuten Sendezeit zur Primetime bekommen. Mal werden sie für Quatsch genutzt, manchmal für sinnvolle Appelle. In Erinnerung bleiben hier beispielsweise die Echtzeit-Dokumentation einer Pflegekraft auf einer Intensivstation und der Corona-Impfappell mit dem damals designierten Bundeskanzler Olaf Scholz.

Übrigens: Willst du lieber das Original Dinner for One gucken – hier sind alle Sendetermine.