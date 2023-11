Jetzt kostenlos: Eines der bekanntesten Indie-Games überhaupt

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Turnip Boy Commits Tax Evasion“ ein lustiges und hochwertiges PC-Spiel, das dich sonst fast 12 Euro kosten würde. Das Angebot läuft noch bis zum 9. November um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir das Spiel kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic gratis anbietet. Hast du dir die Spiele einmal gesichert, gehören sie permanent dir.

Jetzt gratis im Epic Games Store: Turnip Boy Commits Tax Evasion

„Turnip Boy Commits Tax Evasion“ kann nicht nur mit einem lustigen Titel überzeugen. In diesem Spiel tauchst du in die Welt von Play, einer Rübe, die gerne für Ärger sorgt ein. Dein Ziel ist es, möglichst viele illegale Dinge zu tun, um die korrupte Gemüse-Regierung zu stürzen. Steuerhinterziehung ist schließlich nicht illegal, wenn du die Regierung nicht magst, oder? Du kannst dir dieses Spiel seit dem 2. November kostenlos sichern. Normalerweise kostet es dich 12 Euro.

Eigentlich war angekündigt, dass es diese Woche auch „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ kostenlos gibt. Allerdings scheint dies nicht der Fall zu sein, denn das Spiel ist nicht als kostenlos im Epic Games Store gelistet. Warum das Spiel kurzfristig aus dem Angebot genommen wurde, können wir dir leider nicht sagen.

Nächste Woche im Epic Games Store: Golden Light

„Golden Light“ ist ein Rogue-like Survival-Horror-Shooter, in dem sich alles um Fleisch dreht. Du musst Waffen essen, deinen Verstand in Frage stellen und dich damit abfinden, dass selbst die Wände dich beobachten. Das Spiel überzeugt durch prozedurale Level, zufällig verteilte Waffen und prozeduale Schockmomente. Was es mit einem sprechenden Fahrrad und einem sprechenden Kerl im Klo auf sich hat, musst du selbst herausfinden. Sei darauf vorbereitet, dass dieses Spiel auf eine ganz eigene Art und Weise grausam und gruselig ist. Du kannst es dir in der kommenden Woche kostenlos im Epic Games Store sichern.