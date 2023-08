Jetzt kostenlos bei Prime Video: Amazon bringt legendäre Filmreihe zurück

Sylvester Stallone erlebte mit Rocky und Rambo zweifelsfrei den Höhepunkt seiner Karriere. Kein anderer Streifen kam an diese Filme heran. Zwar sorgt Samaritan aktuell bei Amazon Prime Video für Furore und spaltet die Meinungen der Zuschauer. Und mit der Serie „Tulsa King“ ist Stallone ein Coup gelungen. Doch Rambo war sein Durchbruch und es gibt wohl niemanden, der die Action-Filme der 80er und 90er-Jahre nicht gesehen hat. Gehörst du zu denen, die die Filme nicht kennen, legen wir sie die hier ans Herz. Bei Amazon Prime Video sind sie ab sofort im Abo inklusive.

Amazon Prime Video hatte alle Rambo-Teile schon einmal für Prime-Kunden im Programm. Doch irgendwann, wie das so ist, folgte das Aus. Nun aber sind Rambo 1 bis 3, der vierte Teil „John Rambo“ und Teil 5 „Last Blood“ wieder im Prime Video Abo verfügbar. Für Stallone ist „Last Blood“ übrigens ein Film, auf den er wirklich stolz ist. Mehr noch. „Es ist der beste Action-Film, den ich je gemacht habe, weil er der wahrhaftigste ist“, sagte der 76-Jährige vor Kurzem in einem Interview.

Angeblich soll es – trotz „letztem Blut“ – einen sechsten Teil der erfolgreichen Rambo-Reihe geben. Stallone hat auch schon verraten, wie er sich die Fortsetzung vorgestellt hat und was die Filmemacher wirklich planen.

Warum Teil 1 fast gefloppt wäre und wie es im 6. Teil weitergeht

Als „Rambo“ (First Blood) im Jahr 1982 erschien, hätte wohl keiner mit diesem langen und anhaltenden Erfolg des Vietnamkriegsveteranen und Einzelkämpfers John Rambo gerechnet. Denn für Stallone wurde der Film und die gesamte Reihe zu einem großen Erfolg. Bei einem Budget von 15 Millionen US-Dollar spielte Rambo weltweit 125 Millionen US-Dollar ein. Im Jahr 2019 kam der fünfte und vorerst letzte Teil der Reihe in die Kinos. Doch der Film wäre beinahe ein kompletter Flop geworden. Hier liest du, warum.

Und wer mit Rambo nichts anfangen kann, dem können wir diese legendäre Filmreihe empfehlen, in der ein perspektiv- und mittelloser Boxer die einmalige Chance bekommt, gegen den Weltmeister um den Titel zu kämpfen. Auch diese Filme gibt es im Amazon Prime Video Abo inklusive.