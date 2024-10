Jetzt ist es raus: Das macht Facebook wirklich mit deinen Bildern

Meta ist nicht nur die Mutter hinter den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sowie dem Messenger WhatsApp. Der Konzern entwickelt auch smarte Brillen für die erweiterte und virtuelle Realität wie die kürzlich vorgestellte Meta Orion und integriert Kameras sowie smarte Funktionen in Modelle von Ray Ban. Zudem gehört die Entwicklung von großen Sprachmodellen (Large Language Modells oder auch LLMs) für KI-Anwendungen zum Geschäft von Meta.

Dabei scheint der führende Anbieter sozialer Netzwerke sich bietende Synergieeffekte zu nutzen, wie ein Bericht von TechChrunch nahelegt. Die zusammen mit Ray Ban entwickelten Brillen sollen mithilfe von künstlicher Intelligenz im Alltag Mehrwerte durch das Auswerten von Bilddaten liefern. Die Funktion wird mit entsprechenden Stichworten aktiviert und nutzt die Bilddaten, die aus der Umgebung gewonnen werden. Allerdings findet dieser Prozess kaum im Speicher der Brille statt.

Bilder bleiben nicht in der Brille

Wie der Prozess im Detail funktioniert, verrät Meta nicht. Um möglichst schnelle Antworten liefern zu können, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Daten in ein multimodales KI-Modell eingespeist werden. Das befindet sich jedoch nicht in der Brille, sondern auf einem Cloudserver von Meta. Damit können die Daten allerdings auch problemlos dazu genutzt werden, die KI zu trainieren. Nicht jedem Nutzer dürfte das in jeder Situation recht sein. Der Konzern gibt sich an dieser Stelle jedoch zugeknöpft. Die Frage nach der Verwendung der aufgezeichneten Bilder und Videos bleibt unbeantwortet.

Die Vermutung, dass die mit der smarten Ray-Ban-Brille generierten Bild- und Videodaten zu Trainingszwecken der hauseigenen KIs verwendet werden, ist jedoch naheliegend. Meta bedient sich zumindest in den USA bereits umfassend an den Bildern seiner Nutzer. Auf Facebook und Instagram veröffentlichte Daten werden als öffentlich verfügbar deklariert. Damit können sie im Rahmen der getroffenen Nutzungsvereinbarung als Trainingsgrundlage für die KI-Modelle genutzt werden. In Europa sind die Regelungen zum Datenschutz strenger. Es stellt sich jedoch auch hier die Frage, inwiefern eine Datennutzung unterbunden werden kann, wenn diese erst einmal für eine Analyse durch eine Meta-KI freigegeben und auf die Server des Konzerns gesendet wurden.