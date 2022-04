Irres Aldi-Angebot: Akku-Rasenmäher für weit unter 100 Euro

Mit großen Schritten rückt die Gartensaison 2022 näher. In so mancher grünen Oase dürften die Beete und der Rasen nach dem frostigen Winter bereits in einem ersten Schritt auf Vordermann gebracht worden sein. Und insbesondere mit Blick auf die Rasenpflege kannst du dich ab dem 2. Mai bei Aldi Süd mit einem praktischen Helfer eindecken. Dort steht ab Montag nämlich der Ferrex 40 V Akku-Rasenmäher zur Verfügung – zu einem waschechten Kampfpreis.

Akku-Rasenmäher bei Aldi kaufen – das steckt drin

Ein Akku-Rasenmäher ist insbesondere dann praktisch, wenn es darum geht, kleinere Rasenflächen zu mähen. Im Gegensatz zu einem Elektrorasenmäher stört während der Arbeit kein Kabel und gegenüber einem Benzinrasenmäher sind Akku-Rasenmäher nicht nur umweltschonender, sondern hauptsächlich auch sehr viel leiser. Das ab dem 2. Mai bei Aldi Süd erhältliche Modell ist nach Angaben des Herstellers für Rasenflächen bis 200 m² geeignet und verfügt über eine vergleichsweise kleine Schnittfläche von 34 Zentimetern. Zudem lässt sich der Mäher über eine sechsstufige Schnitthöhenverstellung von 30 bis 80 mm auf die persönlich bevorzugte Schnitthöhe einstellen.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein 35 Liter fassender Grasfangkorb und ein Sicherheitsschalter, damit es zu keinen ungewollten Unfällen kommt. Und all das bietet Aldi Süd zu einem Preis von gerade einmal 55 Euro an. Zu günstig, um wahr zu sein? Nein, der Akku-Rasenmäher startet tatsächlich zu diesem Preis in den Verkauf. Aber etwas zu beachten, gibt es natürlich trotzdem.

Akku und Ladegerät kosten extra

Denn der notwendige Akku und das passende Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inklusive. Solltest du dieses notwendige Zubehör noch nicht besitzen, kannst du es bei Aldi Süd aber ebenfalls kaufen. Der 40-V-Akku steht für 39,99 Euro zur Verfügung, das passende Universal-Ladegerät kostet 14,99 Euro. In Summe werden für das Komplettpaket bei Bedarf also 109,98 Euro.

Ein guter Deal? Absolut. Denn vergleichbar ausgestattete Rasenmäher kosten im Fachhandel schnell 140 Euro und mehr. Insofern ist das Aldi-Angebot insbesondere für Einsteiger als richtig gut einzustufen.