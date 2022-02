Irre! Dieses Handy für 135 Euro ist das derzeit beliebteste bei Amazon

Günstige Smartphones stellen teure Top-Modelle zusehends in den Schatten. Immer weniger Nutzer geben 1.000 Euro oder mehr für ein Handy aus und kaufen lieber im Preissegment zwischen 200 und 500 Euro. Warum? Käufer werden immer preisbewusster und suchen nach Geräten, die möglichst viel für ihr Geld bieten. Das zeigt auch eine Umfrage der Marktforscher von Counterpoint.

Nutzer wollen weniger ausgeben

Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie ihr Budget für zukünftige Handy-Käufe kürzen will. Viele Nutzer haben begriffen, dass man kein Handy für 1.000 Euro oder mehr benötigt, um über WhatsApp chatten, fotografieren, über Spotify Musik oder mit Google Maps navigieren zu können. Stattdessen langt auch ein Modell für weitaus weniger als 200 Euro.

Die Beliebtheit günstiger Smartphones macht sich auch in den Verkaufscharts bemerkbar. Seit Monaten befindet sich das rund 320 Euro teure Samsung Galaxy A52s auf Platz 1 der beliebtesten Handys aller inside digital Leser. Bei Amazon ist ein ähnliches Bild zu beobachten: Günstige Handy-Modelle mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis dominieren die Top 20. Mit dem Samsung Galaxy M12 hat sich nun ein besonders günstiges Handy an die Spitze der Verkaufscharts gesetzt – und der Preis war noch nie so niedrig wie jetzt.

Das beliebteste Handy bei Amazon: Deshalb wollen es alle haben

Samsung brachte das Galaxy M12 im April 2021 in den Handel. Bei Amazon ist das Handy überaus beliebt, was über 2.500 Bewertungen zeigen, die letztlich 4,5 von 5 Sternen ergeben. Wen wundert es, bietet das Handy ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für einen Preis von aktuell nur 135 Euro kann man auch nichts falsch machen.

→ Smartphone mit guter Kamera für 1.000 Euro? Nein! So viel musst du wirklich ausgeben

Das Samsung-Handy bietet ein 6,5 Zoll großes HD-Display und einen riesigen 5.000-mAh-Akku. Hinzu kommen 4 GB Arbeitsspeicher und ein Datendepot für Bilder, Videos und Apps, das bis zu 128 GB groß ist. Bei Bedarf, und das ist heute auch nicht mehr üblich, lässt sich der Speicher per microSD-Karte erweitern. Zudem bietet das Handy gleich vier Kameras. Neben dem Weitwinkelobjektiv mit 48-Megapixel-Sensor und einer Ultraweitwinkelkamera gibt es auch ein Makroobjektiv. Damit kommst du ganz nah an Motive heran. Die vierte Kamera ist ein Tiefensensor, der für einen unscharfen Hintergrund sorgt – insbesondere bei Porträts macht das ordentlich Eindruck.

Worauf Käufer verzichten müssen

Für 135 Euro bekommt man freilich kein Handy, das alles kann. So ist das Samsung Galaxy M12 beispielsweise nicht wasserdicht. Auch den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützt das Modell nicht. Wer aber keinen 5G-Vertrag hat, den wird dieser Umstand nicht weiter stören. Übrigens: Für 135 Euro bekommst du das Galaxy M12 bei Amazon mit 64 GB Speicher. Für nur 10 Euro mehr, also 145 Euro, gibt es das Gerät auch mit 128 GB.

Jetzt weiterlesen Wahnsinn: Dieses 200-Euro-Handy schießt auf Platz 1 der Verkaufscharts