Irre: Dieser Fernseher löscht sich selbst

Auch Fernseher sind als elektrische Geräte nicht vor der Gefahr eines Elektrobrandes gefeit. Angesichts dessen hat nun der erste Haushaltsgerätehersteller weltweit einen Mini-Feuerlöscher direkt in seinen Fernseher integriert. Diese Fernseher kommen somit mit eingebauter Selbstlöschfunktion, die einen nützlichen Beitrag zum Brandschutz leistet. Das steckt hinter der wundersamen Lösch-Technologie, die ursprünglich aus Deutschland stammt.

Fernseher mit eingebauter Selbstlöschfunktion: E-Bulb für besseren Brandschutz

Die Lösch-Technologie, die in den TV-Geräten der Walton Group serienmäßig verbaut wird, stellt den sogenannten E-Bulb dar. Der E-Bulb ist eine deutsche Erfindung der JOB GmbH aus Ahrensburg. Unbekannt ist die Lösch-Technologie keineswegs. Bereits heute schützt sie zahlreiche Geräte aus der Medizin- und Medientechnik vor den vernichtenden Folgen von Elektrobränden. Im Prinzip handelt es sich bei dem E-Bulb um den kleinsten Feuerlöscher der Welt, der direkt auf die Platinen von Elektrogeräten eingebaut werden kann. Der große Vorteil besteht darin, dass der E-Bulb direkt dort reagiert, wo Elektrobrände entstehen und diese so eindämmt, bevor sie sich ausbreiten können.

Bisher ist diese Technologie noch nicht in Haushaltsgeräten zum Einsatz gekommen. Und das, obwohl es sich bei diesen besonders anbietet. Viele Elektrogeräte stehen im Stand-by-Modus dauerhaft unter Strom. Solche Mini-Feuerlöscher können daher die Sicherheit von Geräten erhöhen und so das Risiko von Wohnungsbränden senken. Darum plant die Walton Group nicht bei den Fernsehgeräten aufzuhören. Laut Aussagen des Geschäftsführers der Walton Group, Golam Murshed, sowie Markus Fiebig, Senior Business Development Manager der JOB GmbH, sollen weitere Produktreihen folgen.

Elektrobrände in Geräten – eine unterschätzte Gefahr?

Die Erweiterung des E-Bulb auf weitere Elektrogeräte könnte eine erhebliche Verbesserung bei der Sicherheit in vielen Haushalten bringen. Laut des Schadensforschungsinstituts IFS in Kiel entstehen über 30 Prozent aller Brände in Deutschland aufgrund von Elektrizität. Viele dieser Feuer starten direkt innerhalb von Elektrogeräten. Möglich wird das durch die Spannungsschwankungen im Netz, die insbesondere bei überlasteten Steckverbindungen dazu führen können, dass sich Elektrogeräte selbst entzünden. Dabei besteht die Gefahr trotz höchster Qualitätsstandards innerhalb der Haushaltsgeräte. In Ländern, die weniger entwickelt sind als Deutschland, liegt die Gefahr für Elektrobrände sogar noch höher. In Bangladesch, dem Heimatland der Walton Group, wird sie als Ursache für rund 39 Prozent aller Brände betrachtet.

Schadensforschungsinstituts IFS in Kiel – über 30 Prozent aller Brände entstehen durch Elektrizität

Unter diesen Zahlen verwundert es nicht, dass sich ein Unternehmen zur Integration einer direkten Löschlösung in seine TVs entschieden hat. Die Walton Group exportiert ihre Fernseher zu rund 95 Prozent direkt in europäische Märkte. Innerhalb der nächsten Monate sollen die brandsicheren Fernseher sowohl nach Amerika als auch Deutschland exportiert werden. Vorgestellt wurde der jüngst als vermutlich sicherste TV der Welt betitelte Fernseher am 12. Oktober in Bangladesch. Anlass dafür stellte die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Anerkennung der Unabhängigkeit Bangladesch durch Deutschland dar. Dementsprechend fand sich neben Verantwortlichen der JOB GmbH sowie der Walton Group auch der deutsche Botschafter Achim Tröster bei der Veranstaltung.