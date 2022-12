Irre! 60 Sender kommen jetzt kostenlos auf den Fernseher. So bekommst du sie

Neben Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ hat auch die ARD mit der Mediathek etwas zu bieten. Filme und Serien auf Abruf, finanziert von den Rundfunkgebühren und damit ohne weitere Kosten für alle zugänglich. Auch Livestreams und die Programme der Dritten sind hier verfügbar. Wer einen Film bei Arte oder eine Doku beim WDR verpasst, kann sie hier jederzeit auf seinem Fernseher abrufen. Nun erweitert die ARD das Angebot und bringt 60 Sender kostenlos dazu.

ARD baut Sender-Angebot deutlich aus

Gab es früher nur eine Handvoll Sender, lassen sie sich heute kaum noch zählen. Umso schwieriges ist es, gute Inhalte zu finden. Und nun kommen 60 weitere Sender dazu, wie die ARD bereits vor Kurzem angekündigt hat. Wer einen Smart-TV hat, kann ab sofort auch die ARD Audiothek über seinen Fernseher empfangen. Nutzern stehen damit Podcasts und Radio-Livestreams von mehr als 60 öffentlich-rechtlichen Hörfunkwellen, die bisher über die entsprechende App und eine Webversion abrufbar waren, zusätzlich auch auf dem Fernseher zur Verfügung.

Wer des Öfteren die ARD Mediathek auf seinem Fernseher aufruft, kann in ähnlicher Form auch die ARD Audiothek öffnen. Dazu muss man lediglich in der HbbTV Startleiste die rote Taste auf der Fernbedienung drücken. Die Audiothek über HbbTV ist verfügbar im Programm von Das Erste und in allen dritten Programmen der ARD sowie über ARD alpha, ONE, tagesschau24 und allen Radiosendern, die über HbbTV zur Verfügung stehen.

Diese Inhalte kommen jetzt auf den Fernseher

Die Livestreams der Radioprogramme werden bei der Auswahl über HbbTV mit Visual Radio Elementen angereichert und bieten Zuhörern damit weitergehende Informationen. Über den ARD-Login kannst du darüber hinaus Abos, Merklisten und Playlisten nutzen. Die ARD Audiothek bietet nun auch auf dem Fernseher eine große Auswahl an Audiobeiträgen: Hörspiele, Krimis, Podcasts, Comedy, Dokumentationen, Reportagen und Wissensformate. Die Podcasts sind nach Rubriken oder Sendern sortiert, sie können aber auch über den sogenannten „Entdeckermodus“ gefunden werden.