iPhone und Android: Was passiert mit dem alten Smartphone?

Immer wieder kommt es vor, dass du dir nach dem Kauf eines neuen Smartphones die Frage stellst, was du nun mit deinem alten Handy machst. Die Antwort darauf will jetzt eine aktuelle Umfrage beantworten. Wie 9to5Mac in Berufung auf Consumer Intelligence Research Partners, kurz CIRP, berichtet, zeigten sich dabei grundlegende Unterschiede zwischen iPhone- und Android-Besitzern. Während iPhone-Besitzer Geld verdienen, lassen Android-Nutzer ihre alten Geräte in der Schublade verstauben.

Das machen iPhone- und Android-Besitzer mit alten Smartphones

Üblicherweise beschränkt sich CIRP auf die Antworten von iPhone-Nutzern. Im aktuellen Fall haben sie aber auch die Besitzer von Android-Smartphones befragt, was sie nach dem Kauf eines neuen Handys mit dem alten machen.

Dabei gab man den Teilnehmern die Option, aus sechs Antworten zu wählen. Zur Auswahl standen:

Inzahlungnahme

Verkauft

Behalten

Freunde/Familie

Verloren/Gestohlen/Defekt

Recycled

Schon beim Blick auf die erste Antwort zeigt sich ein großer Unterschied zwischen Android und iPhone. Da Apples Smartphones ihren Wert auch nach Jahren weiterhin deutlich besser halten, nutzen die Besitzer oftmals den Trade-In. Neben Apple selbst bieten viele andere Anbieter eine bequeme Möglichkeit, Geld fürs alte Gerät zu erhalten.

Die Hälfte der befragten iPhone-Nutzer haben ihr Smartphone demnach an einen derartigen Dienst übergeben oder anderweitig verkauft. Für die alten Android-Handys nutzten nur 18 Prozent der Teilnehmer diese Möglichkeiten.

Was passiert mit alten Android- und Apple-Smartphones?

Deutlich beliebter ist es bei den Android-Besitzern, das Smartphone einfach zu behalten. 54 Prozent der Befragten gaben diese Antwort. Im Vergleich dazu sagten nur 23 Prozent der iPhone-Nutzer, dass sie das alte Handy in der eigenen Schublade liegen lassen.

Diese Option ist in der Regel keine gute Idee. Einerseits verschenkst du Geld, andererseits könnten die Rohstoffe in den Geräten durch Recycling wiederverwendet werden.

Bei den weiteren Optionen der Umfrage unterscheiden sich die Android- und iPhone-Nutzer nur geringfügig. So wurden die alten Smartphones vergleichsweise selten recycelt oder an Freunde/Familie weitergegeben. Ebenfalls selten war das neue Gerät ein Ersatz aufgrund eines Diebstahls, Verlusts oder Defekts.

Warum Android-Nutzer ihre alten Geräte behalten

CIRP weist darauf hin, dass 15 Prozent der befragten iPhone-Neukunden von einem Android-Gerät kamen. Es ist daher möglich, dass diese Nutzer schlicht ein Backup ihrer alten Daten haben wollen. Alternativ möchten sie vielleicht auch nur ihr altbekanntes Handy für den Fall der Fälle aufbewahren. Es muss also nicht zwangsläufig der vergleichsweise geringe Restwert dieser Smartphones sein, der einer Inzahlungnahme im Weg steht.